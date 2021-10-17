«Белые халаты»: Белорусские медики брошены на амбразуру 10 17.10.2021, 21:20

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Ситуация с коронавирусом в стране приближается к патовой.

«Сейчас все больше медиков изучают иностранные языки и остаются на «низком старте» перед миграцией. Медики не выдерживают нагрузок, поэтому принимают решение уйти из профессии или уехать из страны».

О тенденциях в медицинской сфере рассказывают администраторы телеграм-канала «Белые халаты», с которыми «Белсат» беседует на условиях полной анонимности. «БХ» уже были однажды захвачены, им в бот до сих пор поступают угрозы, а простым медикам «сверху» рекомендуют не подписываться на канал. В начале октября «БХ» признали экстремистским, и теперь любое упоминание названия и распространение информации грозит штрафами и арестами. Но именно в «БХ» идут за правдивой информацией о том, какими темпами белорусов убивает коронавирус – и как это скрывает Минздрав, о том, с какими проблемами сталкиваются белорусские медики, и сможет ли переломить ситуацию что-то, кроме серьезной реформы сферы здравоохранения.

Канал ведут реальные белорусские медики, которые видят ситуацию собственными глазами и глазами коллег, а большая часть информации верифицируется – правда, рассказать о методах проверки невозможно, это опасно для участников.

«А пика мы еще даже не прошли!»

Ситуация с коронавирусом в Беларуси приближается к патовой. Полное отсутствие мер сдерживания, фактический провал кампании вакцинации, ложь в официальной статистике по ковиду, неподготовленность многих лечебных учреждений к к работе с повышенными нагрузками, опасное легкомыслие большинства белорусов в вопросах личной защиты, отток кадров из медицины – все это привело к тому, что ситуация выходит из-под контроля.

Рост числа больных не сопоставим с цифрами, публикуемыми Министерством здравоохранения. По нашим данным, в дни, когда Минздрав сообщает о 1 900 и более больных, в одном только Минске положительных тестов ПЛР на COVID может насчитаться такое же количество.

Числа умерших от COVID в республике сопоставимы с числом умерших в одной больнице Минска. Сейчас ситуация уже намного хуже, чем в прошлые волны, а а пика мы еще даже не прошли.

Ковидные стационары переполнены, при этом госпитализируют преимущественно тяжелых пациентов – значит, многие болеют дома.

Для работы мобилизуют резервы: вызывают медиков с курсов, отпусков, снимают с учебы шестикурсников медуниверситетов. Не понятна ситуации с выплатами надбавок: многие медики их не имеют или получают минимальные суммы. Системы кислородоснабжения функционируют в напряженном режиме, кислородных пунктов не хватает. Не хватает средств индивидуальной защиты, периодически возникает недостаток реактивов для выполнения ряда анализов крови, не хватает некоторого медоборудования (катетеров, инфузаматов), а диагностическое оборудование работает с повышенной нагрузкой и ломается.

Ко всему этому добавляется ложь в статистике, недоверие людей к вакцинации, игнорирование масочного режима и мер социального дистанцирования. Становится понятно, что без полноценной реформы врачебной системы решить большинство проблем невозможно».

«Эти цифры вселяют обманный оптимизм»

«Нас пугает, с какой легкостью Министерство здравоохранения фальсифицирует статистику заболеваемости и смертности от коронавируса. Эти цифры вселяют в людей, которые верят министерству, обманный оптимизм и ложную уверенность, что болезнь не страшна, что можно не вакцинироваться, что это «как грипп». Минздрав начал агитировать за вакцинацию, но продолжает публиковать ложные цифры, а простой человек смотрит на это и спрашивает себя: «Если людей болеет так мало, зачем мне маска / вакцина / отказ от похода в кино?»

Честная статистика показала бы всю сложность ситуации, помогла бы задуматься о вакцинации, продемонстрировала бы, что государство в одной лодке с народом.

Почему скрывается статистика? Можем только предположить: медицинская система, как и любая государственная система, построена по принципу вертикали: над работником есть начальник, над начальником – снова начальник. И каждый последующий начальник требует от предыдущего определенных показателей с выполнением норматива. Цифры начинают корректировать перед подачей наверх. Эта система построена на страхе и подчинении низших высшим».

«Ситуация в медицине Беларуси ухудшается»

«Последний год изменил систему здравоохранения, и не в лучшую сторону. Во-первых, пандемия держит ее в постоянном напряжении, это ведет к переутомлению и выгоранию медиков. Во-вторых, отличительным признаком последнего года в медицине Беларуси стала большая потеря высокопрофессиональных медработников».

Одной из причин потери медиков стала смертность от коронавируса. На данный момент известно о как минимум 200 медицинских работниках, погибших от COVID. Официальных цифр Министерство здравоохранения не сообщает, вся информация собирается буквально по каплям: коллегами и родными погибших медиков и неравнодушными белорусами.

«Кроме этого, медики уезжают из страны, а некоторые нелояльные к властям уволены. Те, кто остался, работают с колоссальными нагрузками. Эта проблема была актуальна всегда, каждому медику знаком анекдот, что на одну ставку есть нечего, а на две – некогда. Но с приходом коронавируса и оттоком кадров ситуация сильно ухудшилась. Сейчас медики выполняют чудовищные, не сопоставимые с рабочими нормами объемы работы.

Мы регулярно мониторим ситуацию с вакансиями в различных лечебных учреждениях и видим, что количество свободных рабочих мест только растет».

Количество вакансий для медицинских работников, по данным государственной службы занятости, действительно, непрестанно увеличивается. На сегодня в Беларуси открыты вакансии для практически 3000 врачей-специалистов, 3000 медсестер и 1000 фельдшеров.

«Медики с профессиональной точки зрения были готовы к пандемии, но человеческий ресурс исчерпаем, и медики не могут только своими силами закрыть все потребности. Также ограничен и коечный фонд, и диагностические возможности, и количество кислородных пунктов, и количество мест в реанимации, и аппараты ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В первую волну все было не так плохо, ведь волонтеры ByCOVID19 и обычные люди помогали обеспечивать медиков средствами защиты, кислородными концентраторами, пульсоксиметрами, едой и водой. Теперь каждая такая инициатива будет преследоваться властями. Фактически медики брошены на амбразуру».

«Надеяться на лучшее, готовиться к худшему»

«Не похоже на то, что четвертая волна, вызванная штаммом дельта, пройдет с минимальными жертвами. Помимо высокой смертности от коронавируса, пандемия много чего украла у пациентов с другими заболеваниями».

В сентябре Минздрав опубликовал статистический сборник с данными о смертности в 2020 году. Общая смертность выросла в 1,7 раза. Например, от ишемической болезни сердца в 2020 году умирали в 2,5 раза чаще, чем в 2019-м. Когда эти цифры начали публиковаться в СМИ, сборник убрали из общего доступа.

«Как мантру мы повторяем: носите маски, чтобы закрывали нос и рот, вакцинируйтесь, избегайте мест большого количества людей, мойте тщательно руки, научите этим правилам своих родных и близких. Только так, совместными усилиями, мы можем замедлить пандемию, дать нашей врачебной системе возможность немного восстановить ресурс».

«Все портит катастрофически низкий уровень доверия к официальным властям»

«Успешной кампанию вакцинации не назовешь, и на это есть причины.

Во-первых, непрозрачность. В 2021 году мало сказать человеку «Надо вакцинироваться, иначе умрешь!» Чтобы каждый осознал необходимость вакцинации, важно предоставить максимально исчерпывающую, написанную доступным языком информацию о вакцинах, о поствакцинальных реакциях, о том, как будет организована вакцинация в стране, и так далее.

В Беларуси же о вакцинации в большей степени рассказывали независимые источники, отдельные медики, телеграм-каналы, пока Министерство здравоохранения упорно повторяло заученное «Надо вакцинироваться!».

Сейчас министерство начало выпускать видеоролики, которые агитируют людей привиться, некоторые предприятия начали предлагать сотрудникам бонусы за пройденную вакцинацию, и это, возможно, ускорило темпы вакцинации, но все портит катастрофически низкий уровень доверия к властям.

Во-вторых, несмотря на то, что власти чуть ли не в каждом своем сообщении о вакцинации говорят,что в в Беларуси «вакцинация не обязательна», она, де-факто, обязательна. Мы знаем о ситуации, когда работников не допускают без прививки на работу, когда применяют санкции, когда «сверху» спускается указание о количестве привитых в организации не менее 70 %. Все это не способствует доверию к вакцинации, так как люди привыкли: если заставляют – значит, плохое.

Принудительная вакцинация однозначно оттолкнет людей от решения прививаться. Возможно, временная мера в виде недопуска непривитых в места общественных развлечений, в кафе, рестораны, самолеты и так далее, может быть действенной на то время, пока в стране низкий процент иммунизированных – так можно сдержать рост количества новых заражений». В США были опубликованы данные, показавшие, что 99,5 % умерших от Covid-19 за последние 6 месяцев не были вакцинированы. На днях опубликовано исследование из Великобритании, которое также показало высокую эффективность полной вакцинации в предупреждении смертности.

«Весь мир уже приходит к новой норме, что свободно путешествовать и посещать общественные места можно человеку привитому.

Чтобы компания вакцинации стала успешной, нужно публиковать написанную доступным языком информацию о вакцинах, начать регистрировать, исследовать и открыто показывать результаты наблюдений о возникших поствакцинальных реакциях, создать информационный портал, где люди смогут получить ответы на свои вопросы со ссылками на авторитетные источники, терпеливо объяснять. Однозначно продвинет вакцинацию вперед закупка вакцин, используемых во всем мире и одобренных Всемирной организацией здоровья».

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