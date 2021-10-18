Россиянка 35 лет прожила в бочке 4 18.10.2021, 22:09

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иллюстрационное фото

Она переехала в бочку, когда работала на омском заводе и стояла в очереди на получение квартиры.

Жительница Омска Светлана Чернова, которая на протяжении 35 лет занимала ржавую железную бочку, согласилась переехать в муниципальное жилье по коммерческому найму. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

Представители мэрии встретились с женщиной и предложили ей жилье по коммерческому найму. Россиянка предварительно согласилась, подтвердив намерение письменным согласием. Плата за квартиру достигнет от 800 рублей до трех тысяч. По поводу переезда пенсионерки в департамент жилищной политики направят документы.

Изначально женщине предлагали переехать в центр, который предоставляет социальное обслуживание гражданам старших возрастных групп, однако она отказалась. Свое решение жительница объяснила страхом остаться без денег, отметив, что на содержание в интернате будут забирать 70 процентов пенсии.

Об условиях проживания пенсионерки стало известно в октябре. Она переехала в бочку в 1980-х годах, когда работала крановщиком на омском заводе и стояла в очереди на получение однокомнатной квартиры. Бочка должна была стать временным жильем, ускорив процесс получения собственной квартиры. Однако вскоре завод закрылся, а очередь на недвижимость перестала существовать.

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