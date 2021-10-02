«Черные лебеди» уже у дворца Лукашенко, «копье Нептуна» уже наточено 6 2.10.2021, 12:27

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«Cюрпризы» диктатору прилетели как с Запада, так и с Востока.

Лукашенко уже сам не рад, что вписался в "сочинскую" и "московскую сделку", пишет

телеграм-канал CYNIC.

Мы видим, что огромное количество мигрантов было возвращено Лукашенко почти "по почте", поэтому "кормчий" заявил, что Европа внедряет в стан ИГИЛовцев. Вчера сообщения о минировании заведений (в большинстве случаев - учебных) всколыхнули систему. Такие сообщения были отправлены даже в соседние страны, в том числе в посольства. Реагировать приходилось, а ресурсов не хватало.

Сейчас "возвращенных мигрантов" попытаются повторно впихнуть в дырку на границе. Если не получится, придется всех отлавливать (начали еще во время поездки в Сочи), чтобы отправлять в страны Востока, куда они не хотят, поэтому в Беларуси возможна эскалация "кейса мигрантов", которые засядут в Минске и в приграничных городах.

Как можно заметить, любое событие провоцирует расшатывание властного механизма. И наибольшее количество проблем власть создает себе сама. Шантаж с Европой не пройдет - это отвратный прецедент, которым начнут пользоваться другие "соседи" и их "диктаторские друзья".

Поэтому все приходят к выводу, что правильно рассматривать Лукашенко в качестве международного террориста.

"Черные лебеди" уже у Дворца. "Копье Нептуна" уже наточено.

Вчера довольно провокационно прозвучал "тезис" Белоконева. Этот эпатажный кейс побоялись продвигать даже самые "желтые" СМИ, потому что ассоциация с нацистами из гитлеровской "идеологической армии" прослеживается довольно легко.

Как после такого "гармонизировать" систему с российской - решительно непонятно - в администрации еще не отошли от плевка от Пескова за "Комсомолку", а тут вполне себе возрождение идей нацизма прослеживается.

Но язык твой - враг твой. Лучше бы молчали, но зачем-то Лукашенко вспомнил операцию с "вагнеровцами".

Телеграм-каналы уже успели реакцию из российских элит сформулировать:

"Это он зачем вспомнил «успешную операцию белорусских силовиков против 32 специалистов ЧВК Вагнер, которые даже штаны не успели натянуть»? Это к чему?"

Так что "черный лебедь" сегодня прилетел как с Запада, так и с Востока.

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