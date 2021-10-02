Как пара из Минска хотела провести неделю на море, а застряла с коронавирусом в Турции 3 2.10.2021, 17:07

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На третий день отдыха минчане сдали положительные тесты на COVID-19.

План был такой: неделя на море в Турции и возвращение в Минск. Но на третий день отдыха Яна и Валентин сдали положительные тесты на COVID-19. Вместо пляжа пришлось отправиться на самоизоляцию в отеле. Как выяснится позже, это было еще не самое худшее, пишет «Онлайнер».

«Страховка закончилась, пока были на самоизоляции»

Пара купила путевку в Кушадасы в минском турагентстве на неделю с 10 по 17 сентября и страховку, действие которой распространялось тоже на этот период. Тогда никто не подозревал, что это станет проблемой.

На третий день отдыха, 13 сентября, из-за плохого самочувствия пришлось обратиться в страховую. Пару отправили к медсестре отеля, а затем в больницу, где взяли тест на COVID-19.

— В силу языкового барьера результат нам так и не сообщили, нас отправили обратно в отель. Мы буквально выбили у врача хоть какие-то жаропонижающие и рецепт для медикаментов, потребовали, чтобы нас отвезли в аптеку.

После аптеки нас вернули в отель и изолировали в отдельном номере. Как мы узнали от персонала отеля, у обоих был положительный результат теста на COVID-19. Температура на момент обращения была 38,3, к вечеру поднялась до 39. В отеле сообщили, что мы будем находиться на изоляции в номере 14 дней.

Мы начали связываться с турагентством и страховой, чтобы понимать дальнейшие наши действия.

Выяснилось, что расходы по содержанию на карантине с 13 по 27 сентября возьмет отель, а обратные билеты паре нужно купить за свой счет.

Со слов Яны, 14 сентября мужу стало хуже, скорая забрала в больницу: измерили температуру, сделали рентген легких, взяли кровь и поставили капельницу (эти медуслуги еще покрывала страховка). Улететь 17 сентября в Минск они не смогли, поскольку еще оставались на самоизоляции.

— 20 сентября нам сделали повторные тесты (по нашей инициативе, за 60 евро в отеле), у мужа был положительный результат. К вечеру того дня ему стало хуже, начали запрашивать у страховой помощь. Нам написали, что действие полиса окончено и можно вызвать скорую самостоятельно за свой счет, что мы и сделали.

Яну и Валентина отвезли в клинику. Расценки были такими: КТ и осмотр уха — 450 евро, трансфер отель — больница — отель — 50 евро, иные услуги: замер температуры, анализ крови, капельница, выписка рецепта могут доходить до 1000 евро.

— Мы приняли решение не платить, так как, судя по прошлому разу, эти действия ничем не помогают, а заплатить несколько тысяч не было возможности (мы были в больнице без связи, с собой было 500 евро). Нам пришлось заплатить 50 евро, чтобы нас отвезли обратно.

Дальнейшие события Яна описывает так:

— Лекарства нам не дают, никто не осматривает, мы достаем медикаменты через сотрудников отеля (естественно, без чеков), так как самим нельзя выходить из номера.

По словам девушки, лекарства, тесты, трансфер (не считая иных трат на личные нужды, благодарности персоналу) обошлись в сумму около 250 евро.

Почему не написали в страховую, пока не истек срок действия договора?

— Не обращались в силу состояния здоровья и неграмотности в данном случае. Считали, что раз случай произошел в срок действия полиса, то помощь в лечении будет оказана вплоть до выздоровления.

28 сентября пара должна была отправиться в Минск. До вылета получили отрицательные ПЦР-тесты, но врачи приняли решение о госпитализации Валентина из-за поражения легких, его состояние ухудшилось. Возвращение домой пришлось отложить. Сутки лечения будут стоить 600—700 евро, говорит Яна. Сколько придется оставаться в больнице, пока непонятно.

Что говорят в страховой

В компании «Имклива Иншуранс», где были куплены страховые полисы, пояснили, что туристы с 10 по 17 сентября получали медпомощь, которая предусмотрена договором страхования.

Согласно правилам страхования компания оплачивает тесты на коронавирус (по медпоказаниям) и лечение ковида «в рамках оплаты расходов по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи в пределах страховой суммы». Не возмещаются расходы, понесенные туристом во время карантина или самоизоляции, а также после их окончания (в том числе расходы на проезд).

Расходы на проезд оплачиваются, если турист не улетел по обратному билету, потому что наступил страховой случай и пришлось остаться на лечении в больнице (речь идет именно о стационарном лечении, не амбулаторном).

Туристы сдали ПЦР-тесты, один из которых (у Валентина) оказался положительным, 20 сентября. То есть когда срок договора уже истек.

— Туристы обратились в ассистирующую компанию с запросом на дальнейшее медицинское сопровождение и оплату обратных билетов. Ассистанс проинформировал туристов об окончании срока действия договора страхования и отсутствии обязательств страховой компании в дальнейшем сопровождении случая. Так как туристы обратились с вопросом о возможности заключения нового договора спустя три дня после окончания предыдущего, заключение нового договора не решало их ситуацию.

Однако для урегулирования ситуации клиентам предложена самостоятельная оплата медицинских расходов с последующей подачей заявления на возмещение понесенных расходов в страховую компанию. Дана консультация по необходимым медицинским и платежным документам. На основании предоставленных документов страховая компания сможет принять решение о возмещении понесенных расходов. При положительном решении расходы на медицинские услуги и лекарственные средства будут возмещены в пределах 1000 евро, — отметили в компании.

Заключить новый договор за границей нельзя, продлить действующий — можно

Что делать, если уехал за границу, а там сдал положительный тест на ковид? И что спасло бы в этой ситуации, чтобы расходы не пришлось компенсировать самим? В Белорусской ассоциации страховщиков поясняют: заключить новый договор страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу после окончания действующего договора нельзя во время нахождения за границей. Потому что есть важное правило: действие страхования начинается с момента пересечения госграницы Беларуси.

В описанной ситуации с поездкой в Турцию возможно было продлить действующий договор онлайн, предварительно обратившись в страховую организацию и доплатив страховой взнос.

— Кроме того, правилами страховых организаций допускается оплата лечения самим застрахованным лицом с последующим обращением в страховую организацию с предоставлением подтверждающих необходимое лечение документов в течение срока действия договора.

Вопрос компенсации самостоятельно понесенных застрахованным лицом расходов решается в индивидуальном порядке.

1 октября Яна рассказала, что мужа выписали из больницы.

— Ему легче, но он по-прежнему на обезболивающих и антибиотиках, пневмония не ушла, общие симптомы тоже, но появился шанс пережить перелет и вернуться домой.

За лечение в госпитале заплатили около 1500 евро. Со слов Яны, больница сделала скидку в 600 евро, поскольку знала об их ситуации со страховкой. С учетом ПЦР-тестов, трансферов и медикаментов общие траты составили около 2000 евро, говорит девушка.

Билеты на самолет в Минск и гостиницу до вылета оплачивает туркомпания, в которой пара покупала путевку.

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