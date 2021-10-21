Дмитрий Болкунец: Лукашенко слаб, есть шанс заставить его пойти на уступки 13 21.10.2021, 14:26

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Дмитрий Болкунец

фото: DELFI

Белорусское общество готово к нестандартным действиям.

Лидеры оппозиции, общественные деятели и звезды спорта выразили солидарность и поддержали 10 требований белорусских рабочих к режиму. Сайт Charter97.org поговорил с одним из подписантов обращения – политологом Дмитрием Болкунцом

– Почему сегодня важно показывать солидарность с рабочими?

– Мне кажется, что белорусское общество ждет перемен и готово к активным действиям. Каждый готов своим образом проявить солидарность с теми, кто был арестован, находится в эмиграции, и все ждут каких-то изменений.

Требования, которые были озвучены Белорусским объединением рабочих, находят отклики среди разных социальных групп населения – среди медиков, учителей и так далее. Я уверен, что это движение должно расширяться.

Забастовка в Беларуси действительно может быть актуальна, потому что сейчас страна находится в тяжелой эпидемиологической ситуации. Поэтому я уверен, что таким образом люди должны себя защитить, то есть остаться дома. В мире сейчас проводится акция – Striketober (комбинация английских слов Strike – Забастовка и October – Октябрь, – ред.), когда рабочие во всем мире ставят хештег и не выходят на работу.

– В чем сейчас уникальность ситуации в Беларуси? Почему стачка может стать переломным моментом в белорусской революции?

– Лукашенко слаб, это видно по его действиям, психическому состоянию – поведению и неадекватности. Я считаю, что общество имеет шанс продемонстрировать силу и единство для того, чтобы вынудить его пойти на уступки, вынудить уйти с руководящего поста и добиться проведения новых выборов.

– Как вы оцениваете эффективность метода забастовки — на основании исторического опыта и примеров в других странах?

– В августе 1980-о года, 18-дневная забастовка «Солидарности» с 21 требованием, которые были вывешены на заборе судоверфи Гданьска, привела к решению очень многих вопросов того времени. Многие говорят, что Польша была другой, люди были другие, белорусы не такие. Так не надо рассуждать: каждая страна имеет свой исторический опыт. Нельзя просто брать и копировать какие-то методы.

Всегда есть случаи, которые имеют историческое значение. События августа прошлого года в Беларуси имели исторические значения, но август закончился, поэтому сейчас уже новая история. Я уверен, что Беларусь еще продемонстрирует свое желание меняться.

– Эксперты отмечают, что против Лукашенко сейчас складывается серьезный «внешний фронт»: ЕС готовит пятый пакет санкций, в Сенате США приняли резолюцию об ужесточении давления на режим, обостряются противоречия Минска с Кремлем и Китаем. Насколько международная обстановка способствует открытию «второго», забастовочного, фронта внутри Беларуси?

– Внешние давления способствуют созданию определенных условий, которые могут повлиять на ситуацию, в том числе и на внутреннюю повестку, и на настроения в белорусском обществе. Любые действия внешних игроков – и на Западе, и на Востоке, и в Китае в том числе – могут подтолкнуть общество к определенным настроениям в позитивном ключе. Лукашенко – это изгой, и его действия приводят к тому, что страна стала изгоем. Естественно, развития с таким человеком быть не может.

Каждый должен задуматься и понять, что Лукашенко – это прошлое, человек, который ведет Беларусь к краху и катастрофе, поэтому нужно делать все, чтобы остановить этого человека, изолировать, либо арестовать или дать возможность уехать из страны.

– Недавно Лукашенко на «совещании» по коронавирусу обрушился на чиновников из-за мер по сдерживанию эпидемии. Диктатор в очередной раз высказался против ношения масок и массовой вакцинации. Насколько адекватны эти высказывания?

– Лукашенко не является специалистом, как он сам подчеркнул на этом совещании. Я думаю, что как дилетант он может высказать все, что он хочет, но человеку, который считает себя руководителем государства, некорректно себя так вести.

Он должен полагаться на мнения специалистов, а не навязывать свою точку зрения, которая является, с точки зрения медиков, ошибочной. И вот принятие ошибочных решений на высоком уровне приводит к трагичным последствиям, потому что из-за его бестолковой политики в прошлом году и сейчас много людей умерло. Масштаб исчисляется десятками тысяч жертв.

Чиновники, которые там сидят, не могут встать и сказать: «Саша ты дурак, что ты несешь». Там сидят трусливые люди, которые только поддакивают. Забавно было наблюдать главу МВД, которого Лукашенко отчитывал, что милиция ходит и маски срывает. Одной рукой этот глава МВД спасает шкуру Лукашенко, а с другой стороны, как мальчик, встает и слушает, как его отчитывают и колотят при всех. Вот такие министры и генералы в Беларуси – трусливые, абсолютно неспособные высказывать свою точку зрения.

– В интервью Studio X97 вы заявили в адрес белорусских рабочих: «Спасите свои жизни — не идите на работу». Почему оставаться дома для многих семей в Беларуси сейчас — лучший выход?

– Я думаю, что действительно это лучший выход – оставаться дома в условиях пандемии, когда бушует эпидемия. Даже если человек привитый – лучше не ходить по улицам, каким-то мероприятиям, в том числе и на предприятия, в школы и университеты. Я знаю, что очень много детей болеют COVID-19, очень сложно переносят эту болезнь. Поэтому это лучший вариант – рабочим оставаться дома, а школьникам и студентам переходить на дистанционное обучение.

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