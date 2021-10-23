«Похудела на 10 кило и заработала $17 тысяч» 1 23.10.2021, 16:13

5,478

Белоруска рассказала о сезонной работе на грядках в Европе.

Татьяна ушла с должности директора торговой сети и отправилась собирать спаржу на английских грядках. И это в 45 лет, без опыта и даже элементарного знания языка. Минчанка рассказала Onlíner об условиях работы, зарплате, новой стране и причинах, по которым решилась на такой шаг.

«Я слишком долго сидела на одном месте за три копейки»

На кардинальную смену обстановки Татьяна решилась после ухода с прежней работы. В один (позже оказавшийся удачным, но на тот момент не очень хороший) день женщина поняла, что 1100 рублей зарплаты для директора торговой сети, имеющего к тому же огромный кредит на квартиру, — как-то совсем странно.

— Мне еще в детстве мама говорила: «На одном месте и камень обрастает». Но только в свои 45 лет я поняла, что слишком долго сидела на одном месте за три копейки. Почему — и сама не знаю. Кроме того, у нас с мужем кредит на квартиру. Поначалу казалось, что это не очень большие деньги, но потом каждый месяц мы стали платить по 800 рублей за его погашение. Подсчитали, что переплата за все время будет в три раза, и решили как можно быстрее все погасить. Последней же каплей стало то, что у меня был запланирован отпуск, о котором я заранее просила и заранее предупреждала, но меня не отпустили — работать некому. Тогда я сразу написала заявление на увольнение.

Женщина говорит, что перемены ее не страшат: лучше отрастить крылья, чем корни.

— Страшно мне не было. Я легкий на подъем человек, для которого сорваться с места — дело трех секунд. Скорее это был шок для всех моих родственников — я ведь им за день сообщила, что увольняюсь, а на завтра уже уехала.

Муж Татьяны остался в Минске — работать, смотреть за квартирой и решать бытовые вопросы. А сама она решила попытать счастья в Европе.

— Когда-то давно, в молодости, смотрела на студентов, которые уезжают на заработки в Англию. У меня такой возможности тогда не было. А в прошлом августе увидела рекламу в Instagram и решила: почему бы и нет? Посмотрела вакансии и на следующий день отправила заявку.

Знание языка? Татьяна со смехом говорит, что пока работала за рубежом, общалась только на одном языке — жестов.

— Английский у меня был совершенно нулевой, я даже в школе немецкий учила. Со мной были и ребята, которые неплохо знали английский, и те, кто пользовался онлайн-переводчиком, и такие, как я. Кое-как друг друга понимали.

«В Литве я была обычным рабочим на заводе и получала от 800 до 1300 евро»

Первой работой стала фабрика пластмассовых изделий в Литве, где Татьяна проработала 4 месяца, с октября до февраля. Не самый очевидный выбор, но к осени практически весь урожай был собран, остались только уборочные сельхозработы, которые под силу разве что крепким мужским рукам.

— Единственным требованием было быстро и качественно работать. Никаких санкнижек и знания языка не просили. Нас в группе на ферме было 80 человек, из них белорусов только 20, остальные — болгары. Сначала нас всех посадили на 10-дневный карантин в хостеле, по два человека в комнате. После этого мы жили в гостиничном доме у собственника производства, в комнатах по 2—4 человека. Из плюсов — платить за жилье не нужно, а еще предоставили в пользование автомобиль (заправка также за счет нанимателя).

Пластик в виде гранул на завод привозили из других стран. Из него изготавливали бытовую технику, крышки от памперсов и салфеток и так далее.

— Работа была несложная: изделия едут по конвейеру, а мы смотрим, чтобы не было брака, потом упаковываем в коробки и заклеиваем этикеткой. Единственное — целый день нужно стоять на ногах и концентрировать внимание.

На пластиковом заводе работники из Беларуси появились впервые, кроме них были только литовцы. Типичный режим такой: 4 дня работы, затем 4 выходных.

— У меня тоже поначалу был такой график, но потом я стала брать больше смен. У меня спрашивали: может, ты устала и лучше выходной возьмешь? Но на дворе была суровая зима, знакомых в Литве нет, языка не знаю, что еще делать? В итоге у меня выходило в месяц от 800 до 1300 евро. Не много, но и литовцы там столько же получают. Я же была обычным рабочим на заводе, а не руководителем, так что все справедливо: какая должность — такие и деньги.

«За день на поле спаржи в Англии проходила по 30 километров»

После Литвы минчанка вернулась домой, чтобы подготовить все документы для новой работы — на полях со спаржей в Англии. Заниматься поиском работы нужно заранее: во-первых, контракт с сезонными работниками заключается на полгода (именно столько можно пребывать в стране без налоговых последствий), а во-вторых, никому не хочется менять работников и заново обучать их в разгар сбора урожая.

— Я поменяла паспорт, у которого заканчивался срок, и буквально за три дня получила британскую визу. Оплачивала дорогу с визой, вышло около 1000 евро.

В апреле женщина высадилась на неизведанной территории, хоть и с уже знакомыми людьми. Для всех работников заранее создали общий чат в мессенджере, где обсуждались детали поездки. Затем люди познакомились еще ближе — во время ставшего уже привычным 10-дневного карантина. Так что к моменту попадания на грядки со спаржей все были друг другу как родные.

— На поле каждому выделили по борозде, специальному ножу, корзинке — и вперед. Ходить приходилось очень много, иногда за день я проходила по 30 километров. Как правило, мы были в специальных дождевиках. Это был очень плохой сезон у фермеров, и работать приходилось в дождь и град. А спаржа за один день вырастает до 15 сантиметров! Не скажу, что было легко, но смысл кому-то об этом плакаться? Любые сельхозработы — это очень тяжело, но я же знала, куда шла. В итоге все это пошло мне только на пользу: поначалу из-за полноты было тяжеловато работать, а вернулась я уже на 10 кило легче. Когда приехала домой, муж не узнал, сказал: «Не знаю, кто ты, заходи только по паспорту!»

Работники жили в специально построенных домах-гостиницах со всеми удобствами: кухня, стиральные машины, сушилки (без них в Англии никуда) и так далее. За неделю проживания каждый работник отдавал по 58 фунтов, еду покупали и готовили самостоятельно, каждый сам себе. Каждую неделю работникам делали тесты, всех желающих привили «Пфайзером». Если плохо себя чувствуешь — никто работать не заставлял.

Оплата была почасовой: сколько хочешь и можешь — столько и работай. По словам Татьяны, у нее выходило от 6 до 12 часов в день. Все было прозрачно: деньги приходили на специально оформленную банковскую карту работника, плюс медстраховка и отчисление налогов и взносов на пенсию. Потом эти взносы и налоги можно будет вернуть в Беларуси. Заработанные деньги Татьяна отправляла мужу и детям, часть тратила на проезд (он в Англии очень дорогой), экскурсии и другие хотелки. Потом сняла остаток со счета и привезла наличными.

По наблюдениям минчанки, большинство приехавших на заработки белорусов — люди старше 40 лет.

— Одни приезжали, чтобы заработать на квартиру, другие таким образом путешествовали и копили на новые поездки. Получали мы неплохо — 8,91 фунта в час, так что за полгода у меня вышло 12 тысяч долларов (после выплаты всех налогов и без учета расходов). За две поездки я ни разу не пожалела, что отправилась на заработки, хотя были молодые люди, которые говорили: «Мне тяжело, больше сюда не поеду». Но большинство понимало, что это немаленькие деньги. Я привезла около 17 тысяч долларов, дома таких денег не заработаешь. Поэтому уверена — пока есть шансы, их нужно использовать, а вернуться всегда успеешь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».