C 1 ноября в Беларуси начинается забастовка 1 25.10.2021, 13:19

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Время пришло!

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал белорусов остаться дома с 1 ноября. Видео обращения было опубликовано на YouTube-канале «Реальная Беларусь».

«Добрый день, свободный народ Беларуси!

31 августа мы, Белорусское объединение рабочих, работники белорусских предприятий объявили о начале предзабастовочного состояния на территории Республики Беларусь и выдвинули наши требования к «властям».

Наши требования поддержали сотни тысяч белорусов, десятки именитых людей и организаций.

На сегодняшний день ни одно из десяти требований так называемыми властями не было выполнено. Более того, мы видим что выполнять эти требования власти не собираются.

Так больше продолжаться не может. Пора рабочим взять будущее в свои руки. Мы не имеем права тянуть дальше, пока наши родственники, друзья и соратники сидят в тюрьмах, пока наши матери и сестры, братья и отцы погибают в переполненных больницах от коронавируса.

Мы не можем просто смотреть как полоумный гражданин разваливает наши предприятия и экономику страны. Мы не можем допустить, чтобы нашу страну продали, подписав интеграционные карты!

Мы готовы изменить нашу страну, мы готовы сказать «Хватит над нами издеваться», мы готовы вбить последний гвоздь в крышку гроба режима!

Мы, Белорусское объединение рабочих, объявляем начало общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года! Мы остановим производства по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено!

Друзья, это важный шаг для каждого из нас, и это самый важный шаг для всей страны в истории современной Беларуси! Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом.

Режим слаб и беспомощен как никогда, санкции добивают луканомику, еще не вступив в полную силу! Но главная надежда на вас. Только вместе мы вернем власть в стране народу!

1 ноября не выходим на работу! 1 ноября начнется новая история нашей страны! Вместе и до победы!

Жыве Беларусь! Бастуй, Беларусь!» — заявил Сергей Дылевский.

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