Стоимость Tesla впервые в истории достигла $1 триллиона 1 25.10.2021, 20:42

1,458

Компания, основанная Илоном Маском, получила самый крупный заказ на электромобили.

Акции Tesla выросли на 9,75% до $998,38 по состоянию на 19:39 мск, свидетельствуют данные торгов. При этом капитализация производителя электрокаров впервые в истории достигла $1 трлн. Tesla является пятой американской компанией, чья рыночная стоимость превышает триллион долларов. Кроме нее в «клуб триллионеров» входят Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet (материнская компания Google), передает РБК.

Компания, основанная Илоном Маском, получила самый крупный заказ на электромобили — 100 тыс. единиц — от сервиса аренды автомобилей Hertz, который четыре месяца назад вышел из процедуры банкротства. Представитель Hertz Марк Филдс сообщил Reuters, что основную часть заказа составляют электрокары Model 3. Он добавил, что клиенты Hertz смогут арендовать Tesla с ноября.

По условиям сделки Tesla должна полностью выполнить заказ к концу 2022 года. В результате электромобили будут составлять более 20% мирового парка Hertz. Клиенты компании получат доступ к сети зарядок Tesla, а сама Hertz планирует построить собственную инфраструктуру для зарядки электрокаров.

Самый дешевый седан Tesla Model 3 стоит примерно $44 тыс. По подсчетам Reuters, заказ Hertz может принести Tesla примерно $4,4 млрд, если считать, что весь заказ приходился на эту модель. По данным источников Bloomberg, сумма сделки может составить около $4,2 млрд.

Поддержку бумагам Tesla также оказала новость о том, что по данным исследовательской компании JATO Dynamics, электрокар Model 3 стал самым продаваемым автомобилем в Европе в сентябре, обогнав конкурирующие модели с двигателями внутреннего сгорания.

Сейчас Tesla производит электромобили на двух заводах — в Шанхае и в Калифорнии. Самый дорогой автопроизводитель в мире поставил рекордные 241,3 тыс. электромобилей в третьем квартале, даже несмотря на проблемы с поставками комплектующих. Предыдущий рекорд в 201,25 тыс. электрокаров был зафиксирован во втором квартале этого года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».