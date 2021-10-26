Зачем Лукашенко Путина оскорбил? 3 Аббас Галлямов, «Эхо Москвы»

26.10.2021, 12:43

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Аббас Галлямов

Одно можно сказать точно.

Слушайте, а вот этот издевательский выпад против Путина на белорусском ТВ, он о чем свидетельствует?

Возможно, Лукашенко просто решил показать своим землякам, что он вовсе не «прогнулся под Москву», как о том злые языки судачат.

Если данная версия верна, то адресатов у этого сообщения — два. Первый — граждане Беларуси. В стране крепнут антироссийские настроения и каудильо пытается их оседлать. Вторая — не менее важная аудитория — его собственный аппарат, в первую очередь силовики. Эти люди уважают только «силу», поэтому представление о том, что их руководитель не самостоятелен, а под кем-то там лежит, его позиции в этой среде точно не укрепляет. Чтобы силовики ненароком не решили, что тебя можно и на пенсию списать, нужно, чтобы они не сомневались в твоей субъектности. Помните, весной Лукашенко на заговор генералов жаловался?

Нельзя исключать того, что корни решения об этом антипутинском выпаде имеют не столько внутри-, сколько внешнеполитическую природу. Возможно, белорусский диктатор решил послать сигнал Москве о своем недовольстве. То ли она ему чего-то недодала; то ли где-то передавила; то ли это вообще какой-то размен с Западом. Дескать, я вообще-то могу и антипутинский курс проводить — ну, в том случае, если мы с вами о каких-то плюшках договоримся.

А может быть Лукашенко окончательно перестал контролировать свои эмоции и его просто несет.

Истинную природу происшедшего мы вряд ли узнаем — по крайней мере в ближайшее время, но одно можно сказать точно: российский политический менеджмент становится все менее эффективным — не только на внутренних фронтах, но и на внешних.

Про моральный облик наших союзников тоже можно было бы поговорить, но ведь незачем. Вот с этим как раз и так всем все ясно.

Аббас Галлямов, «Эхо Москвы»

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