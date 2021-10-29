Успокаивающий ребенка ротвейлер стал звездой Сети

Успокаивающий ребенка ротвейлер стал звездой Сети3
- 29.10.2021, 14:07
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Пес знает, как остановить детский плач.
Лючия Луна из Нампы (Айдахо, США) напрасно надеялась отдохнуть и насладиться тишиной, пишет 120.su.
У дочки Лючии, 9-месячной Розлин, были другие планы — ей захотелось нарушить всеобщее спокойствие, раскапризничавшись и расплакавшись. Вот только девочка не учла, что эти звуки придутся не по нраву не только маме, но и ротвейлеру по кличке Хагрид. Пёс отреагировал мгновенно и начал завывать. Похоже, что Хагрид всё сделал совершенно правильно, ведь Розлин немедленно позабыла обо всех своих детских страданиях и замолчала, уставившись на питомца в недоумении.
Видимо, теперь Лючия знает, кого звать на помощь, когда дочка плачет. Вот только тишины и гармонии всё равно не получится, ведь воющий ротвейлер — это тоже отнюдь не прекрасная музыка.