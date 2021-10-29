закрыть
29 октября 2021, пятница, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Успокаивающий ребенка ротвейлер стал звездой Сети

3
  • 29.10.2021, 14:07
  • 5,462
Успокаивающий ребенка ротвейлер стал звездой Сети

Пес знает, как остановить детский плач.

Лючия Луна из Нампы (Айдахо, США) напрасно надеялась отдохнуть и насладиться тишиной, пишет 120.su.

У дочки Лючии, 9-месячной Розлин, были другие планы — ей захотелось нарушить всеобщее спокойствие, раскапризничавшись и расплакавшись. Вот только девочка не учла, что эти звуки придутся не по нраву не только маме, но и ротвейлеру по кличке Хагрид. Пёс отреагировал мгновенно и начал завывать. Похоже, что Хагрид всё сделал совершенно правильно, ведь Розлин немедленно позабыла обо всех своих детских страданиях и замолчала, уставившись на питомца в недоумении.

Видимо, теперь Лючия знает, кого звать на помощь, когда дочка плачет. Вот только тишины и гармонии всё равно не получится, ведь воющий ротвейлер — это тоже отнюдь не прекрасная музыка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждый автобус сегодня – бочка с порохом
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом Ирина Халип
Сильное выступление Валерия Цепкало
Сильное выступление Валерия Цепкало
Мне предлагали деньги за отмену забастовки
Мне предлагали деньги за отмену забастовки Сергей Дылевский
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19 Иван Войтович