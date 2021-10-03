По центральным улицам Белостока прошел Марш в поддержку забастовки в Беларуси
- 3.10.2021, 19:28
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Яркая акция.
В польском Белостоке прошел Марш в знак солидарности с белорусскими рабочими. Колонну возглавил лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский, сообщает «Белсат».
Организаторы марша заявили, что единственным выходом из ситуации в Беларусь может стать всеобщая забастовка.
Участники марша растянули большую растяжку, на которой было написано: «Страйк! удар по диктатуре», а также десятиметровый национальный флаг Беларуси.
Марш прошел по центру Белостока и завершился возле белорусского консульства.
Под консульством, как сообщает «Радыё Рацыя», выступил рабочий лидер Сергей Дылевский. Затем звучали протестные песни. В частности — «Воины света».