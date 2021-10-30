Стало известно, за что задержаны заместители гендиректора МТЗ 79 30.10.2021, 8:45

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Ущерб может достигать 200 миллионов рублей.

Вчерашний день начался с череды задержаний руководителей Минского тракторного завода (МТЗ). По полученным «Белорусским объединением рабочих» (БОР) данным героями завода стали не абы кто, а целые заместители генерального директора ОАО «МТЗ». А отличились товарищи махинациями с поставками оборудования на предприятия холдинга. Ущерб, по слухам, может достигать 200 миллионов (!) рублей.

«Белорусское объединение рабочих» (БОР) считает своим долгом показать «крэпких хазяйственникау», которые ограбили рабочих тракторного завода на такие огромные деньги. Итак:

Сиротенко Сергей Иванович — заместитель генерального директора ОАО «МТЗ», технический директор.

Кандратович Анатолий Викторович — заместитель генерального директора ОАО «МТЗ», главный инженер.

Гончаров Сергей Павлович — заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по техническому обеспечению производств.

Лебедев Александр Николаевич — главный технолог ОАО «МТЗ».

Также, пока по неподтвержденной информации, подобные задержания прошли и на ОАО «БелАЗ». Задержаны 11 человек.

Пока зарплаты простых рабочих сжирает инфляция, пока простые смертные живут от зарплаты до зарплаты, вот такие замы, замы замов и прочая шушера набивают свои карманы заработанными нами деньгами. Рабочие, хватит это терпеть. Оставайтесь дома! Не кормите прикорытников!

Стачке быть!

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