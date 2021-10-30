В Швеции построили один из самых высоких деревянных небоскребов в мире 3 30.10.2021, 19:45

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Для его строительства совсем не использовали бетон.

В шведском городе Шеллефтео построили один из самых высоких деревянных небоскребов в мире — его высота 75 метров (самый высокий деревянный небоскреб находится в Норвегии, его высота – 85 метров), пишет «Евро пульс».

Небоскреб стал одной из самых экологичных построек подобного типа. Для его строительства совсем не использовали бетон (на цементную промышленность приходится около 7% мировых выбросов парниковых газов): несущие конструкции здания сделали из склеенной древесины хвойных деревьев.

Кроме того, небоскреб полностью питается солнечной и тепловой энергией, которую он может накапливать и отдавать соседним зданиям в случае необходимости.

В стенах здания расположился городской культурный центр, библиотека, несколько ресторанов и отель.

Подобный деревянный небоскреб также скоро появится в Роттердаме (Нидерланды).

Шеллефтео — небольшой город на северо-востоке Швеции. В нем проживает около 30 тысяч человек. Несмотря на свой размер, город реализует крупные «зеленые» проекты. В этом году аэропорт Шеллефтео первым в мире отказался от углеродного топлива.

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