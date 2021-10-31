Польские СМИ: Лукашенко свозит в Беларусь нелегалов из Сектора Газа 31.10.2021, 12:58

Их заставляют раз за разом штурмовать польскую границу.

Информация о палестинских мигрантах находит свое подтверждение, пишет проживающий в Германии историк Александр Фридман. Польский портал журналистских расследований OKO.press публикует новую статью журналиста Кшиштофа Бочека (Krzystof Boczek). Бочек работает в приграничной зоне с самого начала миграционного кризиса и благодаря его репортажам становятся известны все новые и новые подробности гуманитарной катастрофы.

Статья Бочека, о которой идет речь, вышла еще 20 октября на польском языке, но ее практически не заметили. Теперь OKO.press перевел ее на английский и есть все основания полагать, что она наделает много шума.

Герои репортажа Бочека – езиды из Ирака и палестинцы из Сектора Газа, с которыми журналист поговорил в Польше. Если езиды нарекают на польских пограничников (на границе у мигрантов конфисковали телефоны, но физическое насилие к ним не применяли) и отмечают в целом корректное отношение к ним со стороны белорусских пограничников, то палестинцам, по их словам, досталось именно от беларусов.

Репортаж Бочека показывает, что палестинцы прибывают в Беларусь не только из лагерей для беженцев в Сирии, но и прямо из Сектора Газа. Группа молодых палестинцев, с которой побеседовал польский репортер, отправилась из Сектора Газа в Египет, а оттуда прилетела в Минск. Палестинцы четыре раза пытались попасть в Польшу и каждый раз их отправляли снова в Беларусь. На белорусской стороне им не позволили направиться в Минск, откуда они хотели вернуться на родину. Палестинцы утверждают, что белорусские пограничники били их и вынудили вновь отправиться в Польшу.

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