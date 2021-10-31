Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина

31.10.2021, 14:53

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Сегодня забастовка = Народный карантин.

Месяц назад я чуть не потеряла мать. Один Бог знает, что наша семья пережила, когда она лежала с коронавирусом в больнице с 80-процентным поражением легких и стремительно падающим кислородом в крови. Было очень тяжело и страшно.

За два месяца у троих сотрудников только нашей редакции от ковида умерли в Беларуси близкие: у одного журналиста - мать, у другого - отец, еще одна моя коллега потеряла мужа.

В Беларуси идет настоящая война. По прямому указанию преступника Лукашенко в стране происходит массовое убийство людей. Отказ от карантина, фактический призыв не носить маски, отсутствие массового вакцинирования - приводит к ежедневной гибели сотен людей. За два осенних месяца мы уже потеряли тысячи жизней, и, если ничего не предпринимать, мор будет продолжаться — могут погибнуть десятки тысяч человек, среди которых будут наши родные и друзья, среди которых можем быть мы.

Когда я говорю о забастовке/народном карантине с 1 ноября, я думаю прежде всего о людях, об их жизнях. Знаю, что лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский, который призывает сегодня белорусов не выходить на работу и остаться дома, тоже думает в первую очередь об этом, ведь у него отец тоже прошел через отделение реанимации, заболев ковидом. А вот о чем думают в некоторых штабах и организациях, когда пытаются тянуть одеяло на себя и надувать от обиды губы, почему это рабочие у них не спросили разрешения на инициативу, я не знаю. Но точно не о людях.

«В этой войне нет генералов и главнокомандующих, - сказал Серей Дылевский. - Каждый день промедления сегодня стоит сотен жизней».

Нам всем надо остаться дома, чтобы спасти себя и свои семьи. Чтобы добиться элементарного соблюдения наших прав и уважения нашего труда. Чтобы помочь нашим героям-политзаключенным, которые сегодня в тюрьмах подвергаются куда большей опасности, чем мы на свободе. Чтобы наконец показать этой захватившей власть шайке ее место.

Никто не призывает белорусов в сегодняшней ситуации митинговать или проводить оккупационные забастовки на предприятиях. Просто останьтесь дома под любым предлогом: не выходите на работу, не ходите в университеты, не отпускайте детей в школы и детские сады.

На самом деле не вы зависите от начальников, начальники зависят от вас. Без вас не будет процесса, всех невозможно уволить, всех невозможно заменить. Вы — сила. В этой жизни вы должны только одному человеку — себе самому. И уникальность сегодняшней ситуации в том, что спасая себя — вы спасете страну.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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