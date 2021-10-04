Во Франции будут очищать водоемы и почву от мазута необычным способом 4 4.10.2021, 15:31

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Примечательно, что такой способ очистки иногда применяли во Франции еще в 70-х.

В Верхнем Рейне во Франции будут использовать человеческие волосы для очистки водоемов и почв от мазута. Одна «колбаска» из скатанных волос способна впитать в себя до 8 литров вредной жидкости. Такой способ очистки иногда применяли во Франции еще в 70-х. Теперь в Верхнем Рейне хотят сделать его постоянной практикой, пишет «Евро пульс».

Волосы будут собирать в местных парикмахерских. Для волос нет требований по качеству, длине и цвету — все они одинаково полезны.

Парикмахеры, выразившие желание принять участие в кампании (а таких на сегодняшний день более трех тысяч), будут собирать состриженные волосы, а затем отправлять их в Страсбург, где организован специальный пункт сбора. Оттуда волосы будут оправляться на места разливов мазута (например, на предприятия или на территории, прилегающие к железным дорогам), чтобы очистить их от загрязнений.

Волосяные «колбаски» будут работать как губки, высасывая из воды или почвы вредные загрязнители. Их будут раскладывать точечно, учитывая направления движения воды или состав почвы.

Такой метод очистки хорош тем, что после того, как волосы выполнят свою миссию, их можно помыть и использовать повторно неограниченное количество раз.

Все салоны и парикмахерские, которые примут участие в кампании, будут отмечены лейблом «Ответственный парикмахер».

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