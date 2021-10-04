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Видеохит: Пес выскочил на поле во время игры двух команд из Боснии и Герцеговины

  • 4.10.2021, 15:37
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Видеохит: Пес выскочил на поле во время игры двух команд из Боснии и Герцеговины

Четвероногий игрок продемонстрировал футболистам, как он умеет обращаться с мячом.

Когда прерывается футбольный матч, болельщики не приходят в восторг, но только не в том случае, если нарушителем оказывается симпатичный четвероногий игрок, пишет 120.su.

Очередным примером может послужить пёс из Боснии и Герцеговины, которого никто не приглашал, но он всё равно выскочил на поле во время игры двух команд из Премьер-Лиги и завоевал симпатии зрителей. Животное веселилось от души, завладев мячом и демонстрируя профессиональным футболистам свою энергию и спортивные навыки.

Правда, ничто не длится вечно, а потому мячик всё-таки отобрали, а пса вынесли с поля. Позже болельщики обратились в один из клубов с предложением принять в их ряды такого замечательного игрока. Вряд ли это будет сделано, но прозвище «Догналдо» (от слов «собака» и «Роналдо»), четвероногий хулиган всё-таки получил.

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