Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть 4 4.10.2021, 19:26

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Энергоблок был отключен от сети 12 июля.

4 октября в 18:20 первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть. Сейчас идет электрической мощности турбогенератора.

Включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Энергоблок был отключен от сети 12 июля после срабатывания автоматической системы защиты генератора. При проведении ревизии оборудования и технологических систем была выявлена необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора. К процессу был привлечен российский завод-изготовитель.

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