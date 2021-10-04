Эксперт: Кризис может ударить по банковской системе и некоторые банки не выдержат 4.10.2021, 21:24

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Средства из резервного фонда для возврата депозитов пойдут на финансирование госпрограмм.

«Депутаты» «палаты представителей» приняли изменения в закон по вопросам гарантированной компенсации банковских вкладов (депозитов). Одним из наиболее важных моментов в законе является возможность передачи средств «Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов» «Банку развития», передает «Белсат».

«Депутаты» «палаты представителей» приняли законопроект, предусматривающий возможность размещения временно свободных денежных средств «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов» в облигации ОАО «Банк развития».

На сегодня «Банк развития» представляет собой довольно успешный институт. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда в банковской сфере может произойти системный кризис, в связи с этим возникает ряд вопросов.

– Кризис, например, связан с неплатежами, может ударить по банковской системе и некоторые банки не выдержат. А также он может ударить и по «Банку развития», поскольку этот банк не совсем обычный, он выделен в отдельную структуру, и занимается финансированием тех проектов, которые по некоторым причинам не финансируются, или недостаточно финансируются обычными банками. Это могут быть более рискованные проекты. И если у нас произойдет что-то с банками, в уязвимой ситуации может оказаться и «Банк развития», поскольку он, условно говоря, выдал какому-то предприятию долгосрочный кредит. И в финансовом кризисе вернуть эти средства предприятие не сможет, и получается, что эти средства под угрозой. В тот момент, когда они будут нужны, будет непонятно, откуда их взять. Возможно, на помощь придет Нацбанк, Минфин, если будет чем. В любом случае это добавляет рисков в и так нестабильную ситуацию», – говорит академический директор центра BEROC Катерина Борнукова.

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