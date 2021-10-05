Прибыль всей банковской системы Беларуси упала сразу в 30 раз 1 5.10.2021, 9:54

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фото: shutterstock

Что это значит?

Еще недавно банковская система Беларуси работала с рекордной прибылью, но вдруг по итогам месяца упала сразу в 30 раз, подметил InfoBank.by.

Так, в реальном выражении и в долларовом эквиваленте прибыль за январь-июль оказалась наибольшей за 7 лет.

Июль стал одним из лучших месяцев по прибыльности банковской системы Беларуси, и не только этого года, но и предыдущих лет – с показателем 143 миллиона рублей.

А еще в двух месяцах 2021-го – в апреле и мае – банковская система была даже еще более прибыльной (со 167 и 152 миллионами рублей прибыли за месяц соответственно).

И вдруг в августе прибыль упала всего до 4,6 миллиона рублей – наименьшей с 2015 года, когда были и кризис, и минусовые значения, то есть, фиксировались месячные убытки. С прошлого месяца прибыль системы обрушилась в августе более чем в 30 раз.

Среди августовских значений предыдущих лет прибыль августа 2021 года – наименьшая за 11 лет даже в текущих ценах, а в долларовом эквиваленте такая была один раз – в 2009-м. А в сопоставимых ценах – с поправкой на инфляцию – такой низкой прибыльности банковской системы в августе не было вообще никогда.

Таким образом, август стал наихудшим за несколько лет месяцем по прибыли банковской системы Беларуси. Что и с каким именно банком или банками (очевидно, из крупнейших) произошло – на данный момент узнать нельзя. Но не исключено, что это может быть как-то связано с теми санкциями, которые были введены недавно в отношении некоторых банков (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк и другие).

Падение прибыльности не могло не сказаться на таком важном показателе деятельности банков, как рентабельность активов. И это при том, что рентабельность банковской системы Беларуси – не такая уж и высокая, если, например, сравнить ее с украинской (по данным НБУ).

Рентабельность активов банковской системы:

Беларусь – 1,4%

Украина – 3,67%

Итак, до августа прибыльность и рентабельность банковской системы Беларуси в этом году выходила наилучшей за много лет, намного лучшей, чем в кризисном 2020-м, поднимаясь с каждым месяцем вместе с посткризисным экономическим восстановлением. Но в августе вдруг резкий, в 30 раз, обвал.

Если это не единичный случай — то, значит, пошли какие-то серьезные проблемы в банковской системе. То есть, сентябрьский результат в этом плане будет определяющим. Но уже многие данные говорят о возникших в августе серьезных проблемах. Кроме этой – обрушении прибыли банковской системы – еще и резкое замедление роста ВВП и сильный дефицит государственного бюджета в этом месяце.

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