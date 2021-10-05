Польша решила построить на границе с Беларусью настоящую стальную стену 12 5.10.2021, 12:03

7,828

Как она будет выглядеть?

В Польше заговорили, что меры безопасности на белорусской границе недостаточные. Заграждения и заборы должны быть заменены «более прочной установкой». В Министерстве обороны Польши приводят в пример 5-метровую стену между Грецией и Турцией.

Как отметил заместитель главы польского Минобороны Мартин Оцепа, «на восточной границе будет создано «прочное ограждение». Это будет какая-то форма стены». Кроме того, по его словам, граница «будет охраняться гораздо лучше, чем это было до сих пор».

Замглавы Минобороны подтвердил, что решения о строительстве«прочного забора» на границе уже приняты, пишет Money.pl. Но пока точно неизвестно, как он должен выглядеть. Кроме стены, установка также должна быть оснащена электронной системой датчиков и камер.

Польское издание написало, что сооружение скорее всего должно быть похоже на стену на греко-турецкой границе. Это стена высотой в 5 метров и длину 40 километров. Стоимость строительства составила 62,9 млн евро.

Как сообщили изданию в польской компании Lovbet, «бетонный сборный элемент толщиной 20 см, заказываемый в больших количествах, будет стоить 4000 злотых за метр (чуть более 1000 долларов). С учетом затрат на транспорт, материалы для фундамента, разгрузку и сборку ориентировочная цена вырастет до 5000 (примерно 1266 долларов) за метр. То есть километр будет стоить 5 млн злотых (1, 26 млн долларов), 40 км — 200 млн. злотых (50,6 млн долларов).

Протяженность границы с Беларусью 418 км. Money.pl считает, что маловероятно, что стена будет построена по всей ее длине.

«Анализируя эту возможность чисто теоретически, необходимо принять во внимание расходы на сумму более 2 миллиардов злотых [около 506 млн. долларов]», пишет издание.

Более дешевым решением была бы конструкция из опалубочных блоков, заполненных бетоном. Километр такой конструкции толщиной 15 см может обойтись в 140 тыс. злотых (примерно 35 тыс.долларов).

Инженер-строитель утверждает изданию, что бетон, транспорт, рабочая сила и фундамент делают забор в конечном итоге стоимостью около 600 тыс. злотых за километр (почти 152 тыс. долларов).

В зависимости от толщины стены 150 км могут стоить от 90 до 195 млн злотых (от 22,7 до 49 млн долларов).

В Польше накануне зафиксировали 529 попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси — это рекордная отметка с начала миграционного кризиса. Об этом сообщает Пограничная служба Польши в пятницу, 1 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».