На трассе между Полоцком и Витебском погиб заместитель губернатора Ивановской области РФ 2 5.10.2021, 13:33

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Чиновник родился в Горках Могилевской области.

Рано утром 5 октября на 68 км автодороги Витебск - Полоцк 62-летний водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Scania. Водитель легкового автомобиля скончался в Шумилинской районной больнице, сообщает gorod214.by.

Фото: ГАИ УВД

По факту ДТП проводится проверка.

По информации российских медиа, погибший в утренней аварии – заместитель председателя правительства Ивановской области, известный строитель Сергей Коробкин. Мужчина родился в Горках Могилевской области и в Беларуси у него живут родственники, от которых он возвращался назад в Иваново. В машине также находилась его жена – она жива.

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