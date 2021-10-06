Госдолг России стал убыточным впервые с 2014 года 6.10.2021, 11:15

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Торги на бирже завершились рекордным обвалом котировок.

Торги на рынке российского госдолга в среду завершились рекордным за полгода обвалом котировок.

Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, спикировал на 0,56% и четвертый день подряд пробил многомесячное «дно». Закрыв сессию на отметке 141,1 пункта, он установил новый минимум с 24 марта 2020 года, пишет finanz.ru.

Накануне очередной порции данных по инфляции, которые Росстат опубликует в среду, доходность 10-летних ОФЗ-26235 взмыла до 7,53% годовых, а ставки по самым длинным бумагам вплотную подобрались к отметке 8%.

Если летом прошлого года Минфин мог занять на 10 лет под 5,83%, то теперь бюджету придется платить на треть дороже. В результате сотни миллиардов рублей добавляются к расходам на обслуживание долга, которое уже обходится налогоплательщикам в 1,4 триллиона рублей в год.

Обвал на рынке ОФЗ, который стартовал в начале года и возобновился осенью, больно бьет по держателям бумаг. Впервые за 7 лет падение цен облигаций по индексу RGBI (на 7,9%) превышает доход, который приносят процентный выплаты по ним (7,3-7,8% по классическим ОФЗ). «Такое случалось лишь в кризисных 2008-09 и 2014-15 годах», - отмечает управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев.

Держатели ОФЗ теряют на обесценении портфелей больше, чем получают в виде купонного дохода. И на этом фоне от бумаг избавляются как российские, так и иностранные инвесторы, отмечает Locko Asset Management.

Летом нерезиденты рискнули вложить в российский госдолг 5 млрд долларов - рекордную сумму с начала 2020-го. Но стремительный скачок инфляции, несмотря ужесточение денежной политики ЦБ РФ, застиг их врасплох.

Хотя Эльвира Набиуллина дернула монетарный штурвал максимально резко с 2014 года, темпы роста потребительских цен продолжают ускоряться: по данным на 27 сентября Росстат оценил их в 7,27%. 6 октября ведомство опубликует окончательную цифру за предыдущий месяц.

Теперь рынок готовится к повышению ставок до 7,5-7,75% на конец года, а в начале следующего года в принципе готов увидеть и 8%, отмечает начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

В котировки трехмесячных свопов на процентную ставку заложено два повышения - по 0,5 процентного пункта в октябре и декабре.

ЦБ дважды в этом году ухудшал прогноз по инфляции, но и в последний раз оказался слишком оптимистичен. Выйти на 5,7-6,2%, если и получится, то по самой верхней границе, и с высокой вероятностью прогноз снова придется повышать, сообщил во вторник глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

«Урожай в этом году своим качеством может не порадовать. <…> В части устойчивых компонентов, непродовольственных товаров явных признаков замедления текущей инфляции тоже пока явно не наблюдается», - констатировал Тремасов.

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