Прогноз: К 2023 году Россия окажется «на дне» 9 6.10.2021, 14:38

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Всемирный банк объяснил, что произойдет с экономикой страны.

Всемирный банк (ВБ) скорректировал прогнозы экономического роста для стран Европы и Центральной Азии, в том числе для России.

По ожиданиям экономистов, рост российского ВВП в 2021, 2022 и 2023 годах составит соответственно 4,3%, 2,8% и 1,8%, пишет ghall.com.ua.

Прогнозы на следующие годы существенно ухудшены — на 0,4 и 0,5 п. п. соответственно.

Особенно пессимистично ВБ смотрит на перспективы российской экономики к 2023 году: 1,8% — это ниже, чем рыночный консенсус по росту ВВП страны за этот год.

Рост ВВП по итогам 2021 года сильнее ожидаемого Всемирный банк объяснил более ранним, чем ожидалось, восстановлением внутреннего спроса и повышением цен на энергоносители, включая нефть.

Однако в следующие годы рост замедлится на фоне стабилизации спроса и ожидаемого ВБ снижения цен на сырьевые товары.

Среди рисков, оказывающих давление на перспективы роста России, эскалация геополитической напряженности, включая дополнительные санкции США, низкие показатели вакцинации и повышение ключевой ставки Банка России с рекордно низких пандемических уровней.

Текущая оценка рейтингового агентства Fitch для потенциального роста ВВП России — 1,6%.

Наиболее интенсивное замедление роста экономики России ожидается в 2023 году, сходятся во мнении эксперты.

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