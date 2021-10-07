Власти признали атаку дронов на базу ОМОН в Минске

Власти признали атаку дронов на базу ОМОН в Минске7
- 7.10.2021, 10:25
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На базу были сброшены емкости с зажигательной смесью.
Генпрокуратура заявила, что в сентябре 2021 года «был совершен теракт с участием дронов».
Напомним, 25 сентября белорусские партизаны рассказали об атаке дронов на базу ОМОН в Минске.
На базу карателей были сброшены две пятилитровые емкости с зажигательной смесью. Попадание в цель сопровождалось громкими хлопками и вспышками.
«Хваленое лукашенковское ПВО не в состоянии прикрыть даже напичканный режимными объектами район», — рассказали об атаке участники сопротивления.