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Власти признали атаку дронов на базу ОМОН в Минске

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  • 7.10.2021, 10:25
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Власти признали атаку дронов на базу ОМОН в Минске
иллюстрационное фото Getty Images

На базу были сброшены емкости с зажигательной смесью.

Генпрокуратура заявила, что в сентябре 2021 года «был совершен теракт с участием дронов».

Напомним, 25 сентября белорусские партизаны рассказали об атаке дронов на базу ОМОН в Минске.

На базу карателей были сброшены две пятилитровые емкости с зажигательной смесью. Попадание в цель сопровождалось громкими хлопками и вспышками.

«Хваленое лукашенковское ПВО не в состоянии прикрыть даже напичканный режимными объектами район», — рассказали об атаке участники сопротивления.

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