«Не выдерживают нервы, мы работаем на износ»: врачи в шоке от четвертой волны коронавируса в Беларуси 11 7.10.2021, 11:10

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Фото: ТАСС

Рассказы медиков из разных регионов.

В больницах передают под ковид все больше отделений. Говорят, что персонал обессилен.

«Наша Нива» записала наблюдения врачей из разных регионов.

«Места в минусах — загрузка на 105—110%»

«Хуже первой волны», — так описывает ситуацию один из столичных врачей.

«Места в минусах — загрузка на 105—110%. Где-то приставные кровати добавили, а где-то под палаты приспособили бывшие подсобные помещения, — говорит врач о ситуации в 10-й больнице. — Кислорода хватает в основном, но впритык. Это с учетом того, что со времен первой волны дополнительные точки провели».

Несмотря на загрузку, недолеченных домой не отправляют, держат, сколько нужно, до состояния, когда не страшно выписать.

«Чистым» отделением в больнице осталась офтальмология. Ее отделили стенами от остальной клиники и сделали отдельный вход.

«Заболевание помолодело. Сейчас большинство пациентов — 40—60 лет, но бывает, что в реанимацию попадают люди моложе 30. Скорее всего потому, что другой штамм гуляет — та самая дельта.

Привитых очень мало, и они переносят болезнь гораздо легче. В реанимации таких было, кажется, два человека. Причем оба вакцинировались в первых партиях, более полугода назад, и уже требовалась ревакцинация», — делится медик наблюдениями.

По его словам, больных сейчас больше и болеют они тяжелее. Больше стало людей с дыхательной недостаточностью, устойчивой лихорадкой, которую трудно сбить, чаще случаются осложнения.

«Не выдерживают нервы, мы работаем на износ»

В 5-й больнице Минска под коронавирус перепрофилировали неврологический корпус.

«Ежедневно требуют больше выписывать или переводить пациентов, но эти места очень быстро заполняются. Наш корпус не рассчитывался на пульмонологических пациентов, на трех этажах нет кислорода (центральной разводки), поэтому его не хватает.

На днях открылся старый корпус, отделение на 45 коек. Условия не лучшие, но есть кислород. Уже заложили и это отделение полностью», — рассказывает врач.

Работать тяжело, так как в отделениях не хватает медиков.

«Не выдерживают нервы, постоянно на нас выливается столько негатива. Мы работаем на износ, но люди все равно ругаются, как будто мы виноваты, что мест нет во всем городе.

Работа сутками — до ночи не можешь выйти из «грязной» зоны, нет времени даже сбегать в туалет. А поесть — вообще роскошь, вчера поели только в 22 часа. Еще были люди, но мы уже сами валились с ног.

Сейчас отчетливо видно истощение и эмоциональное выгорание у врачей, а дальше будет только хуже, после дежурств плачешь. Ни о какой личной жизни не идет речи, прихожу домой и ничего не могу делать», — эмоционально рассказывает собеседник.

За время эпидемии у медиков накопился опыт работы с ковидом, новые методы лечения, поэтому удается помочь большему числу людей. По словам врача, смертей много, но меньше, чем в предыдущие волны.

«Надо учитывать, что за весь период очень много умерло людей из уязвимой группы — пожилые, иммунодефицитные с сопутствующей патологией.

Во всех больницах ведется статистика пациентов, заболевших после вакцинации. Это небольшое количество людей, и коронавирус они переносят не так тяжело. Своих родителей я привила».

«Ощущения всеобщей катастрофы нет, но проблема с плановой помощью»

В Витебске областная больница частично перепрофилирована под коронавирус: урологический корпус, нефрологический и дополнительные реанимационные койки. Ковидные места все заняты.

«Заняты, потому что люди всеми возможными способами отовсюду пытаются попасть в областную больницу. В ней на самом деле лучше лечат ковид, чем в любом другие стационаре.

На нековидные койки плановой госпитализации нет, на экстренную помощь мест впритык, но хватает.

Во многих других больницах перепрофилировали отделения под коронавирус. Там места в принципе есть. Ощущение, что в целом по городу остается еще запас по койкам. Тяжелых пациентов много, но это понятно, поскольку при увеличении числа больных пропорционально увеличивается и число тяжелых», — объясняет витебский врач.

Ощущения всеобщей катастрофы нет: Витебск уже не впервые в такой ситуации оказывается. Проблема только с пациентами, которым необходима плановая помощь. Особенно страдает онкопомощь.

«Все похоже на первую волну, только мы уже немного в курсе. Врачи меньше болеют, чем тогда (большой процент привитых и друг друга меньше заражаем).

По возрасту пациентов принципиальной разницы нет: чем старше, тем больше больных. Чем ниже социальный статус, тем чаще заражаются».

«Если в августе было 10 вызовов за день, то сейчас 50»

В районах тоже напряженно.

«Значительно увеличилось количество вызовов с коронавирусом. Если в августе было 10 за день, то сейчас 50», — делится медик из Марьиной Горки.

Среди пациентов в районе сейчас много детей и людей в возрасте 40—50 лет. Привитые среди них есть, особенно в числе контактов первого уровня.

«Вакцина не исключает, что человек заболеет, она облегчает симптомы. Вакцинированные переносят коронавирус в легкой или бессимптомной форме. Некоторые сами говорят, что не заболели, хотя живут в одной квартире с больным человеком»»

Вопрос госпитализации обычно решается до приезда бригады скорой помощи — его решает врач, который начинал лечение и отправлял на мазок или снимок.

«Если есть пневмония, положительный ПЦР-тест, сатурация ниже нормы, то везут в больницу. В мои смены доставляли в нашу районную».

Медик говорит, что пик волны ждут ближе к зиме, как это бывает с другими сезонными заболеваниями.

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