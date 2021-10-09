Экономист рассказал, что происходит с белорусскими банками 4 9.10.2021, 8:04

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Почему прибыль всей системы упала в 30 раз?

Прибыль всей банковской системы Беларуси упала сразу в 30 раз. Какими будут последствия для экономики страны и к чему готовится белорусам? На эти вопросы для сайта Charter97.org отвечает экономист Лев Марголин:

– Пока прибыль падает даже в 30 раз – это означает, что она существует. Когда мы будем говорить, что выросли убытки банковской системы во столько-то раз, то тогда будет понятно – прибыли нет как таковой. Падение прибыли вполне прогнозируемая ситуация, ведь банки работают за счет оборота, то есть когда мы приходим в обменный пункт, мы продаем валюту по цене чуть ниже, покупаем по цене чуть выше, но разница не такая значительная.

То же самое с кредитами, если банки выдают кредиты под 10%, значит, они могут брать депозиты от населения и предприятий под 8%. Эти 2% покрывают и операционные расходы, и дают банку какую-то прибыль. Однако как только начинает расти ставка по депозитам, то есть люди начинают массово забирать свои депозиты и на текущих счетах остается меньше средств, тут же банкам приходится повышать ставку для того, чтобы этот процесс остановить.

Тогда вкладчикам дают 12%, 14%, 16%, соответственно, те, кто обращается за кредитами, тоже надо брать соответствующую сумму, а таких предприятий или заемщиков, которые могут позволить себе взять кредит, условно говоря, под 18% - 20%, таких очень мало. Соответственно, объем операций уменьшается, а также падает операционная прибыль банков. Пока это говорит только об этом.

Что будет, если придется поднимать ставки и дальше? Я думаю, что это может произойти, если будет резкий всплеск инфляции, рост курсов валюты, как мы видели в 11-м году. Тогда могут быть какие-то серьезные последствия. Сейчас это серьезные последствия для потенциальных заемщиков и предприятий, которые не могут обойтись без кредитов или кто затоваривает свои склады и у них не хватает средств для того, чтобы закупать материалы и сырье.

Что касается населения? Придется каким-то образом обходиться без кредитов или уменьшать объемы кредитования, по крайней мере, длительное, для приобретения товаров длительного пользования. Такие кредиты, которые нужны от зарплаты до зарплаты, всегда будут, никуда они не денутся. А вот если человек хочет купить более дорогое, ему придется задуматься. На сегодняшний момент эти проблемы возникают у предприятий – промышленных, строительных и так далее.

– Падение прибыльности не могло не сказаться на таком важном показателе деятельности банков, как рентабельность активов. Сегодня этот показатель нашей страны 1,4%, когда в Украине 3,67%. Как вы считаете, почему рентабельность активов у страны-соседки выше, чем у нас?

– У страны-соседки, несмотря на то что там фактически идет война, процентные ставки постоянно снижаются. Был какой-то всплеск, который был связан с эпидемией ковид, затем они продолжили свое снижение. Когда снижаются ставки, увеличивается оборот капитала, естественно, и прибыльные единицы капитала увеличиваются. Вот это связано только с нормальным развитием экономики. Когда нормальное развитие, значит, доходность активов увеличивается, а если экономика начинает тормозить, то доходность уменьшается.

– При этом количество долларов в белорусских банках стремительно уменьшается. О чем говорит эта тенденция и плоха ли она для банковской системы?

– Тенденция говорит о снижение доверия к банковской системе. Люди, которые раньше приходили в банки и клали туда доллары, несмотря на довольно низкие проценты, они просто обеспечивали надежное хранение. Боялись хранить дома. Теперь эти люди понимают, что более безопасно деньги хранить где-то дома, чем доверять банкам, потому что не знаешь, что может случиться с этими банками завтра послезавтра.

Другая причина – обнищание населения. Когда люди для того, чтобы каким-то образом поддержать свой уровень жизни должны снимать валюту. Что от этого для банков? Банки использовали эту валюту, чтобы кредитовать предприятия, финансировать импорт. Ведь импорт бывает разный – это и товары народного потребления, которые при исчезновение просто ухудшают жизнь людей, то есть сокращает разнообразие на полках магазинах, но есть и импорт запасных частей, оборудования, каких-то удобрений, химикатов, а это ударяет по качеству продукции, объему.

Это все звенья одной цепи. Все идет к тому, что стагнация в экономике постепенно заменяется нарастанием кризисных явлений.

– Из-за санкций некоторые банки не могут проводить международные расчеты. Экономист Дмитрий Крук отметил, что банк, который не может проводить международные расчеты, «будет жить во вчерашнем дне, думать не о развитии, а о выживании». Согласны ли вы с этим мнением? Что вы думаете по этому поводу?

– Я думаю, что в сегодняшней ситуации все будут думать не столько о развитии, сколько о выживании. Даже те банки, которых не лишили возможности проведения международных операций, все равно живут в тяжелых условиях – сокращения объема операций, соответственно, сокращение рентабельности.

Когда рентабельность практически нулевая, то говорить о каком-то развитие не приходится, потому что любое развитие связано с инвестициями. Те банки, которые лишены выхода на международный рынок, будет еще тяжелей.

Им будет тяжелей хотя бы потому, что ряд предприятий, у которых они обслуживаются, будут вынуждены открывать счета в других банках, чтобы проводить какие-то операции. Эти банки в дополнении с общими проблемами приобретают сокращение числа вкладчиков, клиентов и падения оборота, то есть они находятся перед перспективой перейти из низкорентабельной зоны в убыточную.

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