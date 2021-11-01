Белорусы присоединяются к общенациональной забастовке: фотофакт 1 1.11.2021, 10:26

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Утром 1 ноября люди остаются дома.

Белорусы присоединились к объявленной с 1 ноября общенациональной забастовке и поделились с телеграм-каналом «Баста!» и редакцией Charter97.org забастовочными селфи.

Покажем нашу забастовку всему миру!

Присылайте нам на почту charter97@gmail.com ваши фото с белым листом, на котором написано «#Я_Дома», а также любую информацию о забастовке и народном карантине.

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