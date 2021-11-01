Белорусы присоединяются к общенациональной забастовке: фотофакт
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Утром 1 ноября люди остаются дома.
Белорусы присоединились к
объявленной с 1 ноября общенациональной забастовке и поделились с телеграм-каналом «Баста!» и редакцией Charter97.org забастовочными селфи.
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