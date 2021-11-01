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«Общая газета»: Лидеры белорусской оппозиции призвали граждан к общенациональной забастовке

  • 1.11.2021, 12:55
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«Общая газета»: Лидеры белорусской оппозиции призвали граждан к общенациональной забастовке

Бойкот работы на государственных предприятиях начинается с 1 ноября.

Лидеры белорусской оппозиции призвали граждан страны с 1 ноября начать общенациональную бессрочную забастовку, пишет российское общественно-политическое издание «Общая газета».

В рамках акции протеста оппозиция предлагает гражданам бойкотировать свою работу на государственных предприятиях, не покупать товары в государственных магазинах либо торговых точках, принадлежащих близким к президенту Александру Лукашенко людям. Также участники забастовки не должны снимать деньги в госбанках и банках «друзей Лукашенко».

Соответствующие призывы через телеграм-каналы и другие соцсети распространяют оппозиционеры, которые ранее из-за преследования со стороны властей уехали из Беларуси.

Кроме того, лидеры оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко, находящиеся в эмиграции, просят граждан Беларуси носить защитные маски, вакцинироваться от коронавируса и переходить на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса, которые власти страны фактически ее игнорируют.

Напомним, что ранее в Беларуси был на официальном уровне отменен масочный режим.

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