«Общая газета»: Лидеры белорусской оппозиции призвали граждан к общенациональной забастовке
- 1.11.2021, 12:55
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Бойкот работы на государственных предприятиях начинается с 1 ноября.
Лидеры белорусской оппозиции призвали граждан страны с 1 ноября начать общенациональную бессрочную забастовку, пишет российское общественно-политическое издание «Общая газета».
В рамках акции протеста оппозиция предлагает гражданам бойкотировать свою работу на государственных предприятиях, не покупать товары в государственных магазинах либо торговых точках, принадлежащих близким к президенту Александру Лукашенко людям. Также участники забастовки не должны снимать деньги в госбанках и банках «друзей Лукашенко».
Соответствующие призывы через телеграм-каналы и другие соцсети распространяют оппозиционеры, которые ранее из-за преследования со стороны властей уехали из Беларуси.
Кроме того, лидеры оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко, находящиеся в эмиграции, просят граждан Беларуси носить защитные маски, вакцинироваться от коронавируса и переходить на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса, которые власти страны фактически ее игнорируют.
Напомним, что ранее в Беларуси был на официальном уровне отменен масочный режим.