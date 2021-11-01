Потери для Лукашенко на миллионы евро: «Газпром» остановил прокачку газа через Беларусь в ЕС 5 1.11.2021, 13:04

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Как это объяснили в российском концерне?

30 октября стало известно, что прекратилась прокачка газа из России в Европу через Беларусь по трубопроводу Ямал — Европа. Позже Газпром прокомментировал информацию, сообщает telegraf.by. Как это может повлиять на бюджет Беларуси?

Газопровод «Ямал — Европа» проходит через Беларусь, по нему газ идет в Польшу, а затем — в Германию. Мощность трубы — почти 33 млрд кубометров в год.

По данным Gascade, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а в период с 10:00 до 11:00 и вовсе прекратилась, писал ТАСС. Кроме того, в небольших объемах наблюдался проход газа в обратном направлении.

При этом, ранее стало известно, что Украина в ближайшее время увеличит поставку дров в Европу, чтобы спасти ее от нехватки газа. Как сказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, в этом отопительном сезоне, пока не запущен «Северный поток-2», у европейцев не хватает 70 миллиардов кубометров газа для покрытия этих нужд, отмечал MK.RU.

Однако, позже в «Газпроме» заявили, что «заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме», а «колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», передал ТАСС.

Как повлияет на бюджет?

Любая остановка или сокращение транзита, вероятно, влияет на прибыль Беларуси, через которую проходит трубопровод.

Например, когда речь шла о сокращении «Газпромом» поставок газа в Европейский союз через Беларусь на 70%, Телеграф отмечал, что прибыль Беларуси от транзита будет в несколько раз будет меньше.

Сколько получает белорусский бюджет от транзита российского газа по территории Беларуси, сказать сложно, поскольку официально эти данные не озвучивались. Тем не менее, можно определенные оценки исходя из косвенных данных.

Ранее аналитик информационно-аналитического агентства RUPEC Александр Собко в интервью российскому агентству Sputnik сообщил, что «польско-белорусское направление всегда было дешевле, потому что там короче маршрут и достаточно низкая цена транзита – $7 за тысячу кубометров (через Украину – около $35)».

А в 2020 году в Газпроме заявили, что хотят сохранить объему транзита газа через Беларусь на уровне 2019 года. Точных цифр там не назвали. В 2019 году в Беларусь и транзитом был поставлен план переправить 39,29 млрд. кубометров. Таким образом, речь может идти о миллиардах долларов. Особенно, если сокращение также коснется и следующего — 2022 года.

Впрочем, российские аналитики считают такой сценарий маловероятным. Ведь сокращение транзита газа через Беларусь означает простаивание мощностей, которые и так принадлежат Газпрому после продажи «Белтрансгаза» властями Беларуси.

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