В египетском отеле, где отравились туристы, было около 80 белорусов 1.11.2021, 18:43

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Сильное пищевое отравление получили 47 иностранных туристов.

Белорусские туристы в Египте рассказали журналистам, как отравились в отеле AMC Royal Hotel в курортном городе Хургада, передает euroradio.fm.

Сильное пищевое отравление получили 47 иностранных туристов, включая двух несовершеннолетних белорусов. Кроме того, многие пострадавшие лечились амбулаторно, в больницу не обращались.

Турист Александр говорит, что в пятницу, 29 октября, был со знакомыми на экскурсии на корабле, а когда вернулся, обратил внимание, что много лежаков пустует. На следующее утро после ужина в отеле все в их компании чувствовали себя плохо.

О массовом отравлении турист узнал, когда стал смотреть местные новости: "Потом я вышел в коридор. На некоторых дверях висели таблички "Не беспокоить". Я так понимаю, в этих номерах как раз были люди, которые отравились. Практически весь день я провел в номере. Пил активированный уголь, лекарство от диареи и измерял температуру. Температуры не было, поэтому к врачу я не обращался".

Лучше белорусу стало только на следующий день: он спустился в столовую и поел супа. А в воскресенье уже чувствовал себя нормально.

По его словам, многие туристы продолжали отдых: ходили к бассейну, сидели в баре. "Меню тоже не изменилось. Единственное, работники надели маски правильно — спрятали носы, посуду с блюдами стали накрывать плёнкой, а на входе в столовую всем измеряли температуру", — уточняет Александр.

Официальных объяснений не было. Турист считает, что отравление произошло из-за некачественной воды: "В пятницу, когда мы приехали, она была сильно хлорирована. В выходные видел, как один из люков обставили лежаками, и работники туда спускались. Может, меняли фильтры".

Другой белорус, Никита, говорит, что отравление могло произойти раньше. Он с девушкой в пятницу не ел в отеле, но тоже чувствовал себя плохо: "Симптомы те же, что и у всех, — температура, рвота, диарея".

Никита с девушкой обратились в страховую компанию, которая отвезла их в частную клинику. "Нам измерили температуру, давление, кислород, провели общий осмотр, взяли анализы. Затем поставили капельницы и часа через 2-3 отпустили", — рассказывает турист.

По словам туристов, на момент происшествия в отеле AMC Royal Hotel отдыхали около 80 белорусов.

После происшествия всех постояльцев перевезли в другую гостиницу.

Турфирма, которая отправляла белорусов, о ситуации узнала от самих туристов и в ситуацию не вмешивалась.

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