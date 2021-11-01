Сергей Дылевский подвел итоги первого дня забастовки в Беларуси6
- 1.11.2021, 19:52
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От 10% до 30% трудящихся не вышли на работу.
Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский подвел итоги первого дня забастовки в Беларуси.
– Друзья, по итогам первого дня забастовки и народного карантина, по нашей информации, от 10% до 30% рабочих отсутствовали на рабочих местах по всей Беларуси под разными предлогами. И это только первый день!
Тысячи сообщений от людей со всей страны о том, что они остались дома, пришли в бот нашего телеграм-канала. Как вы могли наблюдать, сотни фото пришли к нам в поддержку акции #Я_дома. Часть сообщений и фотографий мы не публиковали в целях безопасности.
Ситуация на нескольких крупных предприятиях Беларуси следующая:
▫️ На Минском тракторном заводе в некоторых цехах из 600-700 штатных сотрудников не присутствовали на рабочем месте от 200 до 250.
▫️ На 1 рудоуправлении Беларуськалия на участке подъема под разными предлогами отсутствовали около трети сотрудников.
▫️ На Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся, что привело к временному прекращению нормального функционирования ряда подразделений.
▫️ На ряде предприятий в течение дня проводились «идеологические накачки», где идеологи рассказывали рабочим о начавшейся в стране забастовке.
▫️ Во многих городах сегодня наблюдались проблемы с общественным транспортом и такси. Водители либо бойкотируют работу, либо болеют.
Спасибо всем смелым и отважным людям, которые сегодня положили начало общенациональной забастовке и Народному карантину! Это только первый день. Все еще впереди! Мы продолжаем и не остановимся, пока наши требования не будут выполнены. Вместе и до победы!
Жыве Беларусь!
Стачке быть!