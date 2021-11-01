Сергей Дылевский подвел итоги первого дня забастовки в Беларуси 6 1.11.2021, 19:52

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От 10% до 30% трудящихся не вышли на работу.

Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский подвел итоги первого дня забастовки в Беларуси.

– Друзья, по итогам первого дня забастовки и народного карантина, по нашей информации, от 10% до 30% рабочих отсутствовали на рабочих местах по всей Беларуси под разными предлогами. И это только первый день!

Тысячи сообщений от людей со всей страны о том, что они остались дома, пришли в бот нашего телеграм-канала. Как вы могли наблюдать, сотни фото пришли к нам в поддержку акции #Я_дома. Часть сообщений и фотографий мы не публиковали в целях безопасности.

Ситуация на нескольких крупных предприятиях Беларуси следующая:

▫️ На Минском тракторном заводе в некоторых цехах из 600-700 штатных сотрудников не присутствовали на рабочем месте от 200 до 250.

▫️ На 1 рудоуправлении Беларуськалия на участке подъема под разными предлогами отсутствовали около трети сотрудников.

▫️ На Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся, что привело к временному прекращению нормального функционирования ряда подразделений.

▫️ На ряде предприятий в течение дня проводились «идеологические накачки», где идеологи рассказывали рабочим о начавшейся в стране забастовке.

▫️ Во многих городах сегодня наблюдались проблемы с общественным транспортом и такси. Водители либо бойкотируют работу, либо болеют.

Спасибо всем смелым и отважным людям, которые сегодня положили начало общенациональной забастовке и Народному карантину! Это только первый день. Все еще впереди! Мы продолжаем и не остановимся, пока наши требования не будут выполнены. Вместе и до победы!

Жыве Беларусь!

Стачке быть!

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