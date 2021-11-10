Стали известны сроки отправки на Луну американской миссии 10.11.2021, 10:43

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В последний раз люди высадились на Луну в 1972 году во время американской миссии «Аполлон-17».

Соединенные Штаты отправят на Луну миссию с экипажем не раньше 2025 года, сказал глава американского аэрокосмического агентства NASA Билл Нельсон, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Программа столкнулась с многочисленными задержками в разработке, начиная от транспортных средств и заканчивая необходимыми скафандрами.

На прошлой неделе NASA выиграло судебное дело, возбужденное компанией Blue Origin Джеффа Безоса, которая подала в суд после потери контракта на посадочный модуль SpaceX Илона Маска.

«Мы потеряли почти семь месяцев в судебном разбирательстве, и это, вероятно, привело к первой высадке человека не ранее 2025 года», - сказал Нельсон по телефону.

«Хорошая новость заключается в том, что НАСА добивается значительного прогресса», - сказал Нельсон, сославшись на тот факт, что капсула экипажа «Орион» с прошлой недели была установлена на вершине гигантской ракеты космической системы запуска в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

NASA нацелена на первую беспилотную миссию Artemis 1 в феврале 2022 года и Artemis 2 - первую миссию с экипажем, которая совершит облет Луны в 2024 году.

Кроме того, SpaceX необходимо выполнить посадку без экипажа, чтобы протестировать лунную версию своей ракеты Starship, прежде чем это же транспортное средство будет использовано для посадки с экипажем.

Нельсон сообщил, что NASA взяло на себя обязательство по общей стоимости разработки Ориона в размере 9,3 миллиарда долларов, который охватывает период с 2012 по 2024 год, по сравнению с предыдущей оценкой в 6,7 миллиарда долларов.

Но он предупредил, что для соблюдения новых сроков от Конгресса потребуются дополнительные средства, добавив: «Китайская космическая программа все больше способна высаживать китайских тайконавтов намного раньше, чем первоначально ожидалось».

«Мы сталкиваемся с очень агрессивной и хорошей космической программой Китая», - продолжил он.

«Это позиция NASA, и я считаю, что правительство Соединенных Штатов, что мы хотим оказаться там первыми на Луне после полувека».

Китай, вторая по величине экономика мира, вложил миллиарды в свою военную космическую программу в надежде получить к 2022 году космическую станцию с постоянным экипажем.

Он уже отправил на Луну марсоходы, в том числе один на дальнюю сторону, и планирует выполнить первую лунную миссию с экипажем к 2029 году.

В последний раз люди высадились на Луну в 1972 году во время американской миссии «Аполлон-17».

NASA сообщает, что программа Artemis будет включать первую женщину и первое цветное лицо, ступившую на поверхность естественного спутника Земли.

Агентство хочет создать устойчивую среду обитания на Луне и использовать уроки, извлеченные из длительных экспедиций, для разработки миссии на Марс с экипажем к 2030-м годам.

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