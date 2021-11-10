Bild: Российское посольство преуменьшает серьезность инцидента с выпавшим из окна шпионом 12 10.11.2021, 11:02

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Москва не ответила на один важный вопрос.

"Российская сторона впервые прокомментировала инцидент с путинским шпионом, выпавшим из окна российского посольства - абсолютно не придав ему значения", - сообщает немецкий таблоид Bild (перевод — inopressa.ru).

"Российское посольство опубликовало на своем сайте заявление, в котором говорится, что это был "трагический несчастный случай". И, конечно, не убийство", - передает издание.

"Только на один вопрос не ответило посольство: как в ночь на 19 октября агент российской спецслужбы ФСБ Кирилл Жало мог выпасть из окна на Беренштрассе - и почему его тело не позволили исследовать в Германии и доставили сразу в Москву", - комментирует Bild.

"По информации Bild, в Вене он работал под видом третьего секретаря Постоянного представительства России при ООН. Это следует из документов ООН. Задачи Жало: разведка в области наркотиков, террора, коррупции".

"Жало был переведен из Вены в Берлин незадолго до убийства в парке Малый Тиргартен, которое генеральный прокурор ФРГ приписывает Кремлю. Западные спецслужбы убеждены: это было сделано не по его воле".

"Предполагается, что речь идет об убийстве агента - которое могло быть сигналом отцу погибшего: 66-летний Алексей Жало, генерал-майор и один из заместителей начальника УФСБ в Москве. Он, среди прочего, отвечает за заказные убийства и покушения", - говорится в публикации.

"Падение из окна - "типичный" вид смерти в кругах российских спецслужб. Выбрасывание из окна считается карательной мерой для агентов или высокопоставленных госслужащих, которые слишком много говорят. Гибель Кирилла Жало - не первая смерть в результате падения из окна в посольстве на Унтер-ден-Линден: еще в 2003 году при невыясненных обстоятельствах на Беренштрассе выпал из окна сотрудник службы охраны".

"49-летний мужчина упал с шестого этажа многоквартирного дома, принадлежащего посольству, посреди ночи, примерно в 2.45 - не забыв предварительно положить в карман свой дипломатический паспорт", - указывает издание.

"Тогда тоже не было проведено никакого расследования: во многом ему помешали российские дипломаты. Тогда также не было видеозаписей с камер наблюдения - несмотря на то, что посольство находится под внутренним видеонаблюдением, и несмотря на то, что из соседних зданий за подъездами и фасадами следят немецкие службы безопасности", - пишет Bild.

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