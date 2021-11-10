Минобороны: Над Беларусью будут регулярно летать российские ядерные бомбардировщики 8 10.11.2021, 15:32

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Сегодня полет над западными границами совершили два российских ТУ-22М3.

Минобороны заявило, что Беларусь нарастила состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль границы на западном и на северо-западном направлении и намерена регулярно патрулировать воздушную границу с привлечением самолетов воздушно-космических сил России.

Как заявили в Минобороны Беларуси, такие меры приняты в ответ «на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле».

— По решению военного ведомства Беларуси, согласованного с руководством Министерства обороны Российской Федерации, сегодня отработаны практические вопросы взаимодействия в воздухе сил и средств, входящих в комплект единой региональной системы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси и России, — сообщили в белорусском министерстве.

Патрулирование границы в воздушном пространстве провели с привлечением двух самолетов ТУ-22М3 воздушно-космических сил России. Затем эти самолеты вернулись на место базирования — в Россию.

— Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле, — заявили в Минобороны.

В Министерстве обороны России про регулярность таких полетов ничего не сообщили. Там лишь отметили, что российские самолеты участвовали в проверке единой региональной системы ПВО «союзного государства».

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