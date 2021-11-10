Ученые рассказали, из чего делали одежду в древности 3 10.11.2021, 15:57

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Фото: "Еврорадио"

Оказалось, это не лен и не шерсть.

Чатал-Хююк — крупнейшее и наиболее хорошо сохранившееся неолитическое поселение. Оно расположено на территории Турции и датируется восемью-девятью тысячами лет назад. Жители покинули его еще до наступления бронзового века, и долгое время Чатал-Хююк считали старейшим городом на Земле (позже выяснилось, что это не так), пишет Naked science.

Поселение известно и тем, что в 1962 году там впервые нашли куски тканого материала. С тех пор специалисты ломали головы над тем, из чего же была сделана эта ткань? Одни полагали, что из шерсти, другие — изо льна. Как показало исследование ученых из Университета Берна (Швейцария), Свободного университета Берлина (Германия) и Норвежского университета науки и технологий, ошибались и те, и другие. Свои выводы они представили в журнале Antiquity.

После 1960-х при участии вышеназванных исследователей там также находили куски тканого материала, возраст которых составил 8500-8700 лет назад. Это одни из самых ранних образцов ткачества в Европе и на Ближнем Востоке, а, вероятно, и в мире.

«Раньше ученые в значительной степени игнорировали возможность того, что волокна ткани могут быть сделаны из чего-то, кроме шерсти и льна, но в последнее время исследователи начали уделять внимание и другим видам материалов, — рассказала одна из авторов работы Лиза Бендер Йоргенсен из Норвежского университета науки и технологий. — А ведь нам известно, что лубяные волокна тысячелетиями использовали для изготовления веревок и ниток. Почему же не рассматривать возможность изготовления из этого материала и ткани для одежды?».

Именно это и сделали исследователи. При помощи сканирующего электронного микроскопа они показали, что часть образцов ткани была сделана из травы, а часть — из местного дубового луба (так называют «прослойку» между корой и древесиной таких деревьев, как ива, дуб или липа). Интересно, что ту же дубовую древесину местные жители использовали не только в ткачестве, но и для строительства жилищ.

Кроме этого, ученые выяснили, что лен, вероятно, вообще не произрастал в изученной местности — точнее, жители Чатал-Хююка не выращивали его, поскольку на этой территории не было найдено достаточное количество семян растения. Поэтому исследователи полагают, что местные не привозили одежду и ткани из других регионов, а использовали собственные ресурсы для ее изготовления.

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