Годовая инфляция в Беларуси разогналась до 12% 10.11.2021, 16:08

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И это при все попытках власти заморозить цены.

В Беларуси годовая инфляция в октябре разогналась до 10,5%, сообщает Белстат. Заметнее всего выросли цены на продовольственные товары. При этом месячная инфляция в прошлом месяце составила 0,9%.

По данным Белстата, продовольственные товары в октябре в годовом выражении подорожали на 12,1%, непродовольственные — на 10%, а платные услуги — на 8,6%. За 9 месяцев этого года рост цен составил 9,3%, 9,1% и 6,3% соответственно.

В сентябре заметнее всего подорожало продовольствие — на 1,4%. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,6%, а платные услуги — на 0,4%.

Отметим, что власти заморозили цены на основные товары.

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