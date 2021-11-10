На МКС исчезли насадки для инструментов 13 10.11.2021, 20:35

1,628

Об этом доложил на Землю российский космонавт Антон Шкаплеров.

Российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся сейчас на Международной космической станции, попросил наземных специалистов привезти на МКС шестигранные насадки для инструментов на 8, 10 и 12, так как все, которые были на станции, потерялись, следует из переговоров экипажа, которые транслирует НАСА.

"Я когда искал ключи, насадки, обнаружил, что в укладках, которые у нас с инструментами, почти во всех не хватает насадок на 8, 10, и 12 … пусть доставят, как есть возможность, грузовиком, или еще что-то, штук десять на 10. Самые ходовые, их часто теряют, я просто смотрю - нигде нет", - сказал Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Космонавт также попросит отправить на станцию "штук по пять" насадок на 8 и на 12.

В настоящий момент на МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».