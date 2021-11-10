«Зеленые» Германии: Мигрантам нужно рассказать о вероломных уловках Лукашенко 6 10.11.2021, 21:55

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Мигрантов нужно проинформировать, чтобы они не садились в самолеты в Минск.

Сопредседатели немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок и Роберт Хабек предлагают провести специальную информационную кампанию для того, чтобы не допустить въезда в ФРГ нелегальных мигрантов через Беларусь и Польшу. Такое мнение политики высказали в среду немецкому агентству DPA, сообщает ТАСС.

"Германия и Евросоюз должны немедленно начать информационную кампанию в странах происхождения мигрантов и предупредить людей о вероломных уловках Александра Лукашенко, чтобы они не садились в самолеты в Минск", — заявили Бербок и Хабек.

При этом сопредседатели "зеленых" полагают, что вся ответственность за обострение ситуации на польско-белорусской границе лежит на режиме Лукашенко. Бербок и Хабек подчеркнули, что Евросоюз должен "существенно ужесточить" санкции в отношении белорусских властей и соответствующих секторов экономики. Санкциям также должны подвергнуться авиакомпании, которые выполняют рейсы из стран Ближнего Востока в Минск, считают "зеленые".

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