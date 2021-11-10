«Около недели был на ИВЛ, пошел на поправку, а потом — тромб» 10.11.2021, 22:38

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Виталий Марков

25-летний белорус скончался от последствий коронавируса.

Как стало известно «Нашей Ниве», в начале месяца произошел экстраординарный случай: от последствий и осложнений от коронавируса умер 25-летний парень Виталий Марков.

«Заболел коронавирусом, попал на ИВЛ, около недели был там, а потом состояние улучшилось. Начал есть, какую-то активность проявлять, и вот через сутки снова состояние сильно ухудшилось. Опять реанимация — не спасли.

То, что мы слышали на похоронах со слов, что на фоне сгущения крови образовался и оторвался тромб, будьте осторожны», — рассказали обстоятельства трагедии знакомые семьи.

Виталий Марков родом из Гомельской области, работал на «Лукойле». Его родители связаны с нефтяной сферой. Парень окончил мехмат БГУ, потом начал получать юридическое образование.

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