Безумный Таракан пригрозил перекрыть газопровод Путину и экспорт Си Цзинпину 39 11.11.2021, 15:20

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фото: ТАСС

Диктатор потерял остатки адекватности.

Таракан пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию Беларуси в Евросоюз. Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Мы не должны останавливаться – ни перед чем, – цитирует слова Лукашенко агентство.

Таракан напомнил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал – Европа.

"Радио Свобода" пишет, что железная дорога используется Китаем для транзита грузов в рамках программы "Один пояс – один путь", через автотрассы проходит примерно две трети автомобильных перевозок из Европы в Россию. На транспортные услуги приходится до 47 процентов экспорта в белорусской экономике, эта доля могла вырасти после введения международных санкций против режима Лукашенко.

В конце июля российский поставщик газа в Европу "Газпром" (на него приходится около трети рынка) сократил поставки газа по трубопроводу Ямал – Европа на треть. Так, 31 июля объем сократился с 84 млн кубических метров (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубических метров – и 60 млн кубических метров 1 августа.

Позже власти Польши сообщили, что не намерены продлевать контракт с "Газпромом" на поставки российского газа, срок договора истекает в конце следующего года.

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