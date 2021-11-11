Российские ядерные бомбардировщики ТУ-160 имитируют сбрасывание бомб на Беларусь 19 11.11.2021, 15:41

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иллюстрационное фото

Самолеты иностранной державы снова появились в белорусском небе.

В воздушном пространстве Беларуси начали патрулировать границы российские бомбардировщики Ту-22М3. Они принадлежат Воздушно-космическим силам России. Сегодня они находились в небе над полигоном «Ружанский», сообщает «Радыё Свабода».

Министерство обороны Беларуси сообщило, что российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, которые вчера патрулировали границы Беларуси, вновь появились в белорусском небе.

Ведомство заявляет, что полеты стратегической авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации в воздушном пространстве Республики Беларусь будут проводиться на регулярной основе:

«Так, сейчас два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию метания бомб на авиационном полигоне «Ружанский»,— сообщает Минобороны Беларуси.

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