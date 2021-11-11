Официально: Задержан ряд топ-руководителей МТЗ и БелАЗа 5 11.11.2021, 17:27

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Фото: Reuters

МВД заявляет, что их задержали за взятки.

Сотрудники ОБЭП, УВД Минской области и следователи пресекли масштабную преступную деятельность топ-менеджеров МТЗ и БЕЛАЗа. Задержаны семь человек, сообщает пресс-служба МВД.

Ранее об их задержании сообщало Белорусское объединение рабочих.

«Задокументированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара. Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости», – говорится в сообщении МВД.

Участники схемы заключены под стражу. Сообщается, что изъято около 100 тысяч долларов. Возбуждены уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере.

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