Курды на границе с Польшей призвали всех мужчин сплотиться против «бандформирований» из белорусской армии 49 12.11.2021, 8:51

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Назревает конфликт между мигрантами и лукашенковскими силовиками.

В арабских чатах со вчерашнего вечера начали распространять информацию о пострадавших от рук силовиков Лукашенко мигрантах на границах с Польшей.

У курдов, которые попали в ловушку к Лукашенко, больше нет иллюзий. Они сообщили, что после видеосвительств вчерашних пыток, их начало атаковать «бандформирование из белорусской армии», нескольких человек арестовали.

Ведущий трансляцию из лагеря мигрантов призывал всех мужчин сплотиться перед «угрозой мафии Лукашенко».

«Дорогие друзья! Свинья Лукашенко обманывает вас. Его банда использует ваших детей и ваших женщин. Поднимите бунт против этого ублюдка! Беларусь на вашей стороне!», — пишут в мигрантских чатах.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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