Бунт курдов и новые провокации белорусских силовиков: что происходит на границе с Польшей 11 12.11.2021, 12:11

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Фото: Anadolu Agency

(Обновляется) Хроника событий 12 ноября.

Режим Лукашенко продолжает провокации на границе с Польшей.

Сегодня стало известно о назревающем конфликте между мигрантами из Курдистана и лукашенковскими силовиками. Во время видеотрансляции из лагеря мигрантов курды призвали всех мужчин сплотиться перед «угрозой мафии Лукашенко».

Министерство обороны Польши сообщило о подготовке новых провокаций со стороны белорусских силовиков: военные с белорусской стороны для чего-то гоняли всю ночь женщин и детей вдоль пограничных заграждений.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

13.32 Новая провокация произошла в лагере мигрантов на границе с Польшей.

Лукашисты подвезли мигрантам срубы деревьев, которыми они атакуют польских военных. Ситуация на границе накаляется.

12.47 Сегодня ночью польских пограничников пытались слепить лазером силовики с белорусской стороны границы.

Об этом сообщает польская пограничная служба. Новая провокация лукашистов попала на видео.

Dzisiaj w nocy zanotowaliśmy użycie przez służby Białorusi lasera koloru zielonego. Zakładamy, że były to próby oślepienia naszych funkcjonariuszy i żołnierzy patrolujących granicę. pic.twitter.com/uwCep4h369 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 12, 2021

12.29 Большая группа мигрантов прорвалась через белорусский кордон на пограничном пункте пропуска «Кузница».

Как сообщает Минобороны Польши, сейчас люди двигаются вдоль польского заграждения.

«Мигранты пересекли пограничный переход в кузнице со стороны Беларуси. Они были задержаны польскими военными, пограничниками и полицией. Группа начала марш вдоль забора», — передает Минобороны Польши.

Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 12, 2021

12.16 К границе под контролем белорусских силовиков идет новая большая группа мигрантов.

Точной информации, куда они направляются, пока нет. Вероятно, это те самые люди, которые вчера ночью прибыли к автозаправке, и провели там ночь.

11.42 Режим Лукашенко готовит очередные провокации на границе. На новом видео от польского Министерства обороны Польши видно, как лукашенковские силовики гонят мигрантов вдоль ограды.

«Еще один пример обращения с мигрантами в Беларуси. Мигранты вынуждены маршировать вдоль ограждения, разделяющего границу», — сообщило Министерства обороны Польши.

Kolejny przykład instrumentalnego traktowania migrantów przez Białoruś. Migranci są zmuszani do marszu wzdłuż ogrodzenia oddzielającego granicę pic.twitter.com/exo18JzHl2 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 12, 2021

11.13 «Избитого» мигранта, которого использовали пропагандисты, депортировали из Беларуси.

Али Салах Аддана пропагандисты показывали и на разных каналах белорусского телевидения. Но после этого белорусские власти составили на него протокол за нахождение в пограничной зоне без пропуска. В отношении его приняли решение о депортации в Ирак. Установлен запрет въезда в Республику Беларусь сроком на пять лет.

10.48 «Белавиа» по решению турецких властей с 12 ноября больше не принимает на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии, Йемена.

10.20 Минобороны Польши опубликовало видео, на котором люди в форме с белорусской стороны подвели к забору группу детей и женщин.

Предварительно им дали инструкции, как себя вести, и продолжают это делать.

«Мигранты трактуются режимом Лукашенко инструментально. В районе Кузницы группу женщин и детей вывели под забор, только чтобы белорусские службы могли подготовить пропагандистский материал», — сообщило Минобороны Польши.

Migranci są traktowani przez reżim Łukaszenki w sposób instrumentalny. W rejonie Kuźnicy grupa kobiet i dzieci została przemieszczona pod ogrodzenie, tylko po to by białoruskie służby mogły przygotować propagandowy materiał pic.twitter.com/TsgEStyeRk — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 11, 2021

10.14 Евросоюз рассматривает возможность введения санкций по отношению к главному аэропорту Беларуси – Национальному аэропорту «Минск» – с целью затруднить для авиакомпаний транспортировку мигрантов.

10.07 Мигранты рубят деревья и дерутся за еду. Появились видео из лагеря нелегалов о том, что произошло за последние сутки на границе с Польшей.

8.51 Курды на границе с Польшей призвали всех мужчин сплотиться против «бандформирований» из белорусской армии.

В арабских чатах со вчерашнего вечера начали распространять информацию о пострадавших от рук силовиков Лукашенко мигрантах на границах с Польшей. У курдов, которые попали в ловушку к Лукашенко, больше нет иллюзий. Они сообщили, что после видеосвительств вчерашних пыток, их начало атаковать «бандформирование из белорусской армии», нескольких человек арестовали.

«Дорогие друзья! Свинья Лукашенко обманывает вас. Его банда использует ваших детей и ваших женщин. Поднимите бунт против этого ублюдка! Беларусь на вашей стороне!», — пишут в мигрантских чатах.

8.17 Президент Польши Анджей Дуда посетил границу с Беларусью, где собралось большое количество мигрантов, которые хотят попасть в Евросоюз.

Анджей Дуда отправился на границу сразу после празднования Дня независимости Польши.

«От имени Польши большое спасибо всем солдатам, полицейским, пограничникам и всем, кто несет службу на нашей границе. Сегодня у меня была возможность пожать руку некоторым из них. Своей жертвенной службой вы защищаете нашу безопасность. Хвала вам и благодарность! Мы все время с вами. Я всегда буду следить за вашими делами как президент», — заявил Анджей Дуда.

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