Польских пограничников пытались слепить лазером с белорусской стороны границы: видеофакт 1 12.11.2021, 12:47

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Новая провокация лукашистов попала на видео.

Сегодня ночью польских пограничников пытались слепить лазером силовики с белорусской стороны границы.

Об этом сообщает польская пограничная служба.

Новая провокация лукашистов попала на видео.

Dzisiaj w nocy zanotowaliśmy użycie przez służby Białorusi lasera koloru zielonego. Zakładamy, że były to próby oślepienia naszych funkcjonariuszy i żołnierzy patrolujących granicę. pic.twitter.com/uwCep4h369 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 12, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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