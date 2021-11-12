Польских пограничников пытались слепить лазером с белорусской стороны границы: видеофакт

Польских пограничников пытались слепить лазером с белорусской стороны границы: видеофакт1
- 12.11.2021, 12:47
- 5,016
Новая провокация лукашистов попала на видео.
Сегодня ночью польских пограничников пытались слепить лазером силовики с белорусской стороны границы.
Об этом сообщает польская пограничная служба.
Новая провокация лукашистов попала на видео.
Dzisiaj w nocy zanotowaliśmy użycie przez służby Białorusi lasera koloru zielonego. Zakładamy, że były to próby oślepienia naszych funkcjonariuszy i żołnierzy patrolujących granicę. pic.twitter.com/uwCep4h369— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 12, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.