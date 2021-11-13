Белорусские силовики раздают мигрантам ножи и подстрекают их атаковать польских пограничников

Белорусские силовики раздают мигрантам ножи и подстрекают их атаковать польских пограничников16
- 13.11.2021, 8:03
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Отказавшиеся были избиты лукашистами.
По информации мигрантских чатов и телеграм-каналов, милиция Беларуси выдала мигрантам ножи и другое оружие и заставляет их атаковать Польшу. Отказавшиеся были избиты силовиками.
«Мои друзья в лесах теперь сказали мне, что милиция Беларуси дала им ножи и другое оружие и заставляет нас нападать на Польшу
Они говорят, что не хотят это делать ,что они иммигранты, а не бунтовщики.
В ответ белорусская милиция избила их», — пишут мигранты в своих чатах.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.