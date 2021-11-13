Белорусские силовики раздают мигрантам ножи и подстрекают их атаковать польских пограничников 16 13.11.2021, 8:03

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Отказавшиеся были избиты лукашистами.

По информации мигрантских чатов и телеграм-каналов, милиция Беларуси выдала мигрантам ножи и другое оружие и заставляет их атаковать Польшу. Отказавшиеся были избиты силовиками.

«Мои друзья в лесах теперь сказали мне, что милиция Беларуси дала им ножи и другое оружие и заставляет нас нападать на Польшу

Они говорят, что не хотят это делать ,что они иммигранты, а не бунтовщики.

В ответ белорусская милиция избила их», — пишут мигранты в своих чатах.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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