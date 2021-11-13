закрыть
13 ноября 2021, суббота, 13:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские силовики раздают мигрантам ножи и подстрекают их атаковать польских пограничников

16
  • 13.11.2021, 8:03
  • 21,268
Белорусские силовики раздают мигрантам ножи и подстрекают их атаковать польских пограничников

Отказавшиеся были избиты лукашистами.

По информации мигрантских чатов и телеграм-каналов, милиция Беларуси выдала мигрантам ножи и другое оружие и заставляет их атаковать Польшу. Отказавшиеся были избиты силовиками.

«Мои друзья в лесах теперь сказали мне, что милиция Беларуси дала им ножи и другое оружие и заставляет нас нападать на Польшу

Они говорят, что не хотят это делать ,что они иммигранты, а не бунтовщики.

В ответ белорусская милиция избила их», — пишут мигранты в своих чатах.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода