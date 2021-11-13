Белорусские силовики подталкивают мигрантов к новым атакам: что происходит на границе с Польшей 9 13.11.2021, 9:51

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(Обновляется) Лукашенко пытается развязать вооруженный конфликт.

Режим Лукашенко продолжает провокации на границе с Польшей.

Сегодня стало известно, что белорусские силовики выдали мигрантам ножи и другое оружие и заставляет их атаковать Польшу. Отказавшиеся были избиты милицией.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

10.59 12 ноября в лесу неподалеку от границы с Беларусью нашли тело молодого мужчины сирийской национальности, сообщила польская полиция.

Сириец умер возле польской деревни Вулька Тереховская. С белорусской стороны границы располагается Каменецкий район Брестской области. Ранее сообщалось о как минимум 9-ти смертях мигрантов на границе.

Wczoraj w lasach, niedaleko granicy, pod Wólką Terechowską, odnalezione zostały zwłoki młodego mężczyzny narodowości syryjskiej. Przeprowadzone w miejscu odnalezienia ciała czynności, nie pozwoliły na jednoznaczne ustalenie przyczyny śmierci. pic.twitter.com/RhlADj0IdD — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 13, 2021

10.43 По информации источников Financial Times под новые санкции ЕС может попасть: сирийская авиакомпания Cham Wing, Минский аэропорт, отель «Минск», а также другие юридические и физические лица, причастные к миграционному кризису на белорусско-польской границе.

10.38 Белорусские кибер-партизаны опознали лукашенковского силовика, который слепил зеленым лазером польских пограничников.

Им оказался Васильев Валерий Владимирович, 17.07.1980 года рождения.

Военнослужащий в/ч 2141(Гродненская пограничная группа) живет в Гродно на проспекте Космонавтов и ездит на авто «Опель Вектра» с номером 3682 ЕТ-4.

9.58 Власти США крайне обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе. Об этом Вашингтон уведомил как Беларусь, так и Россию, заявил президент США Джо Байден.

«Я думаю, что это вызывает серьезную озабоченность. Мы сообщили властям России и Беларуси о нашей обеспокоенности, — сказал Байден журналистам RMF FM на пути из Белого дома в резиденцию Кэмп-Дэвид. — Мы считаем, что это создает проблему».

„To bardzo niepokojące, a my przekazaliśmy nasze obawy Rosji i przekazaliśmy nasze obawy Białorusi” - powiedział mi Joe Biden @POTUS przed odlotem do rezydencji w Camp David. Dziś @SecBlinken mówił, że USA rozważają „użycie różnych narzędzi” wobec białoruskiego reżimu. @RMF24pl pic.twitter.com/JXN917uUR0 — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) November 12, 2021

9.36 Нелегальные мигранты используют русло пограничной речки и буквально по воде идут из Беларуси в Литву.

9.28 Франция предложила России положить конец «политическим играм» Лукашенко на границе.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава французского министерства обороны Флоранс Парли говорили об этом со своими российскими коллегами Сергем Лавровым и Сергеем Шойгу на встрече в Париже.

Французская сторона назвала поведение белорусских властей, которые используют людей, прибывающих из кризисных регионов, для шантажа Евросоюза, «безответственным и недопустимым». Ле Дриан и Парли призвал Россию мобилизовать ее тесные связи с Беларусью, чтобы «положить конец подобным политическим играм».

8.17 Политолог Дмитрий Болкунец считает, что привезенные режимом Лукашенко на границу с Литвой и Польшей мигранты могут поехать в крупные российские города, включая Москву и Санкт-Петербург.

8.03 По информации мигрантских чатов и телеграм-каналов, милиция Беларуси выдала мигрантам ножи и другое оружие и заставляет их атаковать Польшу. Отказавшиеся были избиты силовиками.

«Мои друзья в лесах теперь сказали мне, что милиция Беларуси дала им ножи и другое оружие и заставляет нас нападать на Польшу. Они говорят, что не хотят это делать ,что они иммигранты, а не бунтовщики. В ответ белорусская милиция избила их», — пишут мигранты в своих чатах.

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