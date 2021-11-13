Ученые нашли храм фараона возрастом 2400 лет со странными надписями 2 13.11.2021, 12:13

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Иероглифы относятся ко времени правления Нектанеба I.

Египетские специалисты нашли останки великого храма с несколькими блоками со странными надписями. Находка была сделана группой египетских и немецких экспертов на археологическом участке Матария в Гелиополисе. В древности Матарая была частью древнего Гелиополя, столицы Нижнего Египта и крупного религиозного центра. Блоки и фрагменты сделаны из базальта и, как полагают, принадлежат западному и северному фасаду храма фараона Нектанеба I.

Об этом пишет Еxpress.

Команда считает, что они, возможно, также образовали северное расширение, которое соединило святилище с главной осью территории бога солнца Амона-Ра.

Айман Ашмави из Верховного совета Египта по древностям сказал, что иероглифы, начертанные на блоках, относятся к 13-м и 14-м годам правления Нектанеба (примерно 367-366 гг. до н.э.).

Он сказал Ahram Online: некоторые блоки тоже остались незавершенными, и после смерти Нектанеба I в 363 г. до н.э., похоже, не было никаких дополнительных отделочных работ.

Он добавил, что другие архитектурные элементы свидетельствуют о строительных проектах Рамсеса II (1279–1213 гг.), Меренптаха (1213–1201 гг.до н.э.) и Априса (589–570 гг. до н.э.).

Команда также обнаружила статую бабуина, пьедестал и часть кварцитового обелиска времен правления фараона Среднего царства Осоркона (925-890 до н.э.).

Также была обнаружена святыня бога Шу и богини Тефнут, построенная по заказу царя Псамтика II, правившего с 595 по 589 год до нашей эры.

Самым древним открытием был стол для жертвоприношений фараона Тутмоса III 15 века до нашей эры.

Тридцатая династия была последней до того, как империя попала под контроль персов, пока ее не настиг Александр Македонский в 332 году до нашей эры.

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