Белорусские силовики начали стрелять в лагере мигрантов - курды стали сопротивляться

Белорусские силовики начали стрелять в лагере мигрантов - курды стали сопротивляться22
- 13.11.2021, 17:45
- 44,062
Обстановка на границе с Польшей накаляется.
Белорусские силовики начали «утихомиривать» мигрантов стрельбой в воздух и криками «Ситдаун, б*ть!».
Это произошло, когда жители лагеря на границе с Польшей пришли к бусу, из которого раздают еду.
После выстрелов мигранты начали становится в сцепку.
Обстановка в лагере накаляется.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.