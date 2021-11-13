Белорусские силовики начали стрелять в лагере мигрантов - курды стали сопротивляться 22 13.11.2021, 17:45

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Обстановка на границе с Польшей накаляется.

Белорусские силовики начали «утихомиривать» мигрантов стрельбой в воздух и криками «Ситдаун, б*ть!».

Это произошло, когда жители лагеря на границе с Польшей пришли к бусу, из которого раздают еду.

После выстрелов мигранты начали становится в сцепку.

Обстановка в лагере накаляется.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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