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Белорусские силовики начали стрелять в лагере мигрантов - курды стали сопротивляться

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  • 13.11.2021, 17:45
  • 44,062
Белорусские силовики начали стрелять в лагере мигрантов - курды стали сопротивляться

Обстановка на границе с Польшей накаляется.

Белорусские силовики начали «утихомиривать» мигрантов стрельбой в воздух и криками «Ситдаун, б*ть!».

Это произошло, когда жители лагеря на границе с Польшей пришли к бусу, из которого раздают еду.

После выстрелов мигранты начали становится в сцепку.

Обстановка в лагере накаляется.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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